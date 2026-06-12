TSKB ile JBIC'ten 350 milyon dolarlık kredi anlaşması

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde sağlanan kaynakla Türkiye genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi yatırımları ile diğer yeşil yatırımlara finansman sağlanacak.

Daha önce 2015, 2022 ve 2023'te JBIC ile hayata geçirilen GREEN kredi anlaşmalarının devamı niteliğindeki finansman kapsamında 350 milyon dolar tutarındaki "GREEN 4" kredi anlaşması imzalandı.

Kredi, Türkiye genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sunacak yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi yatırımları ile diğer yeşil yatırımların finansmanında kullanılacak. Anlaşmaya JBIC'in yanı sıra temsilci banka olarak MUFG Bank Ltd. de destek veriyor.

TSKB, Samuray Bonoları ihracı aracılığıyla Japon sermaye piyasalarında başlattığı faaliyetlerini, 1999 Marmara depreminden etkilenen firmaların desteklenmesi amacıyla 2000'de JBIC ile imzaladığı ilk kredi anlaşmasıyla güçlendirirken, iki kurum arasındaki stratejik ortaklığın da temelleri atıldı.

TSKB ve JBIC arasındaki işbirliği ilerleyen yıllarda sürdürülebilir kalkınma odağında derinleşerek devam etti. Bu kapsamda Türkiye'de sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla 2015'te 150 milyon dolar tutarında GREEN 1 kredi anlaşması hayata geçirildi. Bunu, 2022'de imzalanan 220 milyon dolar tutarındaki GREEN 2 kredi anlaşması izledi.

Türkiye'de 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ardından ise iki kurum arasındaki köklü işbirliğinin ve Türkiye ile Japonya arasındaki dayanışmanın bir göstergesi olarak sağlanan 200 milyon dolar tutarındaki GREEN 3 kredisiyle depremden etkilenen firmaların yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları desteklendi.

Yeni anlaşmayla TSKB'nin son 10 yılda JBIC'ten sağladığı toplam finansman tutarı yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaştı.

"JBIC'ten temin edilen en yüksek tutarlı kredi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, JBIC ile 2000 yılından itibaren sürdürdükleri stratejik ortaklıklarını 350 milyon dolarlık bu yeni anlaşmayla bir üst seviyeye taşıdıklarını belirtti.

Bu kaynakla yenilenebilir enerjiden su yönetimine kadar geniş bir yelpazedeki yeşil yatırımları destekleyerek Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkılarını büyüteceklerini aktaran Uyar, GREEN 4 kredisinin JBIC'ten temin edilen en yüksek tutarlı kredi olma özelliğini taşıdığını ifade etti.

Uyar, kredinin Türkiye'nin enerji politikaları, 2053 net sıfır emisyon hedefi ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedefleriyle uyumlu olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Paris Anlaşması kapsamındaki Ulusal Katkı Beyanı (NDC) çerçevesinde 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını mevcut artış senaryosuna göre yüzde 41 azaltmayı hedeflerken, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji verimliliği, yeşil sanayi dönüşümünü öncelikli alanlar arasında konumlandırıyor. Bu kaynakla yenilenebilir enerjiden su ve atık yönetimine kadar geniş bir yelpazedeki yeşil yatırımları destekleyerek ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkımızı daha da büyüteceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Bu yeni finansman ile Türkiye'nin COP31 Eylem Gündemi'ndeki önceliklerine, özellikle temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme ve iklim eylemi uygulama mekanizması çalışmalarına katkı sunduklarını aktaran Uyar, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız garantörlüğü altında değerli iş ortağımız JBIC ile imzaladığımız bu yeni anlaşmayla sürdürülebilir kalkınma rotasında ülkemiz için güçlü bir adım daha attık. Bu kapsamda, GREEN 4 kredimiz için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na değerli desteklerinden dolayı en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

JBIC Genel Direktörü Hiroyuki Suzuki de GREEN 4 kredisinin, JBIC ve TSKB arasında süregelen işbirliği temelinde gelişen uzun soluklu ve yakın ortaklığı yansıttığını belirtti.

TSKB'nin finansman faaliyetleri aracılığıyla Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesinde önemli rol üstlendiğini kaydeden Suzuki, şunları kaydetti:

"Bu kredinin, Türkiye’de yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevresel açıdan sürdürülebilir diğer yatırımların teşvik edilmesine katkı sağlaması, ülkenin enerji güvenliğini güçlendirmesi ve Japon şirketlerinin uzmanlık ve teknolojileriyle iş birliği fırsatları yaratmasını bekliyoruz. Japonya'nın politika odaklı finans kuruluşu olarak JBIC’in Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çabalarını desteklemek ve Japonya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla TSKB ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini paylaşmak isteriz."