TSKB ilk yarıda aktif büyüklüğünü yüzde 24 artırdı

Türkiye’nin çok yönlü kalkınması için 75 yıldır kalıcı değer üreten TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), 2025 yılının altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB’nin yılın ilk yarısında konsolide olmayan finansal tablolara göre toplam aktif büyüklüğü yılbaşından bugüne %24 artışla 286,9 milyar TL oldu. Kurdan arındırılmış bazda kredi portföyünü %4,5 artışla 206,4 milyar TL'ye taşıyan TSKB, ilk altı aylık dönemde yaklaşık 6,5 milyar TL net dönem karı yaratarak %31,3 özkaynak kârlılığına ulaştı.

Bu dönemde, BDDK önlemleri hariç %20,3 sermaye yeterlilik oranı sağlayan Banka, kalkınma misyonu ile uyumlu proje ve yeni iş birlikleriyle ekonomik, çevresel ve sosyal etkisini büyüttü. Türkiye’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir geleceği için SKA odaklı projelere desteğini kesintisiz sürdüren TSKB; yeşil dönüşüm, iklim geçiş risklerinin yönetimi ve kapsayıcılık alanlarında öncü projeler finanse etti. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, iklim ve deprem finansmanı, üretim sektöründe kapasite artışı ve teknoloji yatırımları ile kadın ve genç istihdamı alanlarında Türkiye ekonomisine toplamda yaklaşık 2 milyar ABD doları nakdi ve gayrinakdi kredi desteği sağladı.

TSKB geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde Dünya Bankası’ndan temin edilen kaynakla kurulan, emisyon salımı azaltım ve kapsayıcı dönüşüm odaklı Türkiye’de ve dünyadaki ilk girişim sermayesi olan Türkiye Yeşil Fonu’nun ilk yatırımını ikinci çeyrekte başarıyla gerçekleştirdi. Rüzgâr türbini üreticisi Ateş Çelik’e İş Bankası Grubu iştiraklerinden İş Enerji ve Maxis Girişim Sermayesi yönetimindeki “Temiz Enerji Fonu ve Atlas Fonu” ile toplam 45 milyon Euro tutarında sermaye yatırımı yaptı.

Bilgiç: 350 milyon ABD doları tutarında, 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdik

TSKB’nin 75 yıldır, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için tüm sermaye ögelerini aktif şekilde kullanarak kalıcı değer yarattığını belirten TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç “Yılın ikinci çeyreğinde ayrışan performansımızı devam ettirmeyi başardık. Bu dönemde, kaynak yapımızı çeşitlendirmeye devam ederek yaklaşık 700 milyon ABD doları tutarında kaynak temin ettik. Mayıs ayında Avusturya Kalkınma Bankası’ndan (OeEB) 25 milyon Euro tutarında temin ettiğimiz yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılacak olan yeni kaynak anlaşmamız, OeEB ile imzaladığımız üçüncü anlaşma oldu. Yine aynı dönemde, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle 200 milyon ABD doları tutarında kaynak anlaşmasına imza attık. AIIB ile üçüncü kredi anlaşmamız olan bu kaynak, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim endüstrileri ve dijital altyapı gibi alanlarda özel sektör projelerinin finansmanında kullandırılacak. Haziran ayında Türkiye’nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına destek vizyonuyla hayata geçirdiğimiz finansman uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek genç istihdamını ve 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerdeki firmaları desteklemek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon Euro tutarında yeni bir kredi anlaşmasına imza attık. Bunlara ek olarak, TSKB’nin uluslararası piyasalarda yatırımcı tabanını genişlettiğimiz ve açılıştan kapanışa 50 baz puan fiyat iyileştirmesi sağladığımız ihraçla güçlü itibarımızı ve yatırımcı güvenini bir kez daha teyit ederek 350 milyon ABD doları tutarında, 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdik. Bu çalışmalar, Bankamızın küresel düzeyde sahip olduğu güçlü itibarını ve istikrarlı bir şekilde ortaya koyduğumuz sürdürülebilir büyüme stratejisinin başarısını açıkça gösteriyor” dedi.