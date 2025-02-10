TSKB ve OPEC Fund'tan 50 milyon euroluk kredi anlaşması

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan (TSKB) yapılan açıklamaya göre, banka son olarak, OPEC Fund ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dış borcun ikrazı yöntemiyle toplam 50 milyon euro değerinde kredi sağladı.

OPEC Fund ile ilk anlaşma olma özelliğini taşıyan bu kredi ile yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliğine uyum, iklimle ilişkili ekipman üretimi ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor. Temin edilen krediyle TSKB sürdürülebilir finansman kaynaklarını çeşitlendirirken, aynı zamanda Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede yeşil dönüşüm hedeflerine önemli katkılar sunacak.

"Yeşil ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, OPEC Fund ile ilk kredi ilişkileri olma özelliğini taşıyan bu işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Söz konusu işlemin sürdürülebilir finansman kaynaklarını çeşitlendirmelerine olanak sağlarken, ülkenin ulusal emisyon azaltım ve sürdürülebilir altyapı hedefleri doğrultusunda yeşil dönüşüme önemli katkılar sunacağını kaydeden Bilgiç, "Temin edilen bu kredi, iklim hedeflerimizle uyumlu bir şekilde, Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Stratejisi ve Eylem Planlarında belirlenen sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğine uyum önceliklerini ve COP29'da yayımlanan 2053 Uzun Dönem İklim Stratejisini destekliyor. Düşük emisyon salımlı ve dirençli bir ekonomi için hayata geçirilen projelere finansman sağlaması amaçlanan bu kaynağın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Türkiye'nin düşük emisyonlu bir ekonomiye geçişini ve 2053 net sıfır hedefini desteklemeyi amaçlıyoruz"

OPEC Fund Başkanı Abdulhamid Alkhalifa da TSKB ile kurdukları bu önemli ortaklığın, Türkiye'de iklim eylemini ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletme konusundaki taahhütlerini vurguladığını aktardı.

Alkhalifa, "Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim dirençli endüstrilere finansman sağlayarak Türkiye'nin düşük emisyonlu bir ekonomiye geçişini ve 2053 net sıfır hedefini desteklemeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda kapsayıcı ve yeşil ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.