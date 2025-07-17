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TSKB'de üst düzey atama

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Murat Bilgiç’in 31 Temmuz 2025’te emekli olacağını ve yerine Ozan Uyar’ın atanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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TSKB'de üst düzey atama
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla üst yönetimdeki değişikliği duyurdu.

Banka tarafından yapılan açıklamada, mevcut Genel Müdür ve aynı zamanda Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olan Murat Bilgiç’in, 31 Temmuz 2025 itibarıyla emeklilik talebiyle görevinden ayrılacağı belirtildi.

TSKB Yönetim Kurulu, genel müdürlük görevine Ozan Uyar’ın atanmasına karar verdi. Atama süreci, yasal başvuru ve izinlerin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanacak. Ozan Uyar, göreve başlamasıyla birlikte Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olarak da görev yapacak.

KAP açıklamasında, "Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu doğal üyesi Sayın Murat Bilgiç’in, 31.07.2025 tarihi sonunda emeklilik talebi ile görevlerinden ayrılma talebini Yönetim Kuruluna ilettiği, Yönetim Kurulunca, Genel Müdürlük görevine gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Sayın Ozan Uyar’ın atanmasına ve Genel Müdürlük vazifesine başlamasını takiben Yönetim Kurulu doğal üyesi olarak görev yapmasına karar verildiği" denildi.

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