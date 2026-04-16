TSKB'den 150 milyon Euro'luk kredi anlaşması

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan (TSKB) yapılan açıklamaya göre, sağlanan kaynakla Türkiye'de döngüsel ekonomi alanındaki yatırımlara ve bu alandaki uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen şirketlere finansman desteği sunulması amaçlanıyor.

TSKB ev sahipliğinde bankanın İstanbul'da bulunan genel müdürlük binasında gerçekleştirilen imza törenine Fransa Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton ve AFD Grup Türkiye Direktörü Xavier Muron katıldı.

Söz konusu kaynak, 2022'de imzalanan ve başarılı bir şekilde tamamlanan 80 milyon avro tutarındaki döngüsel ekonomi kredisinin devamı niteliğini taşıyor. Temin edilen ilk kredi kapsamında sağlanan hibe anlaşması çerçevesindeki teknik danışmanlık süreci de yeni anlaşmayla devam ediyor.

Banka, "Döngüsel Ekonomi Yol Haritası" ile bu alandaki stratejisini belirlerken birçok sektör temsilcisiyle işbirliklerini zenginleştiriyor.

TSKB ve AFD, 2005'ten bu yana yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sağlık, eğitim, çevre, sürdürülebilir turizm ve kadın istihdamı gibi pek çok alanda önemli projelere imza attı. Kadın istihdamı temalı 2016'da başlayan ve 2019'da devam eden işbirliklerine ek olarak, 2022'de sağlanan 80 milyon avro tutarındaki ilk döngüsel ekonomi kredisinin başarıyla tamamlanmasının ardından bu yeni kredi hayata geçiriliyor.

"Döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda giderek daha fazla önem kazanıyor"

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, bu krediyle birlikte 2005'ten bu yana AFD'den sağladıkları toplam kaynak tutarının 675 milyon avroya ulaştığını belirtti.

Döngüsel ekonominin, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda giderek daha fazla önem kazandığına değinen Uyar, sağladıkları finansmanla kaynak verimliliğini artıran, yeniden kullanım ve geri dönüşümü destekleyen yatırımların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Uyar, "2022 yılında hayata geçirdiğimiz döngüsel ekonomi kredimizin devamı niteliğindeki bu yeni anlaşma ile iş ortaklarımızın bu alandaki dönüşümlerine destek olurken, ölçme ve gelişim metodolojileri içeren kredi modellerimiz, mühendislik ve teknik danışmanlık yetkinliklerimizden aldığımız güçle döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde ülkemiz yatırımlarına nitelikli katkı vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyar, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda döngüsel ekonomi finansmanına yönelik yüksek bir odaklılıkla çalıştıklarını aktararak, bu yıl Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesi yaklaşırken döngüsel ekonomi alanındaki yatırımların finansmanına ve farkındalığın artırılmasına doğrudan katkı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

AFD Grubu Türkiye Direktörü Xavier Muron da TSKB ile imzaladıkları bu dokuzuncu anlaşmanın, uzun soluklu ortaklığın neler başarabileceğinin kanıtı olduğunu aktardı.

Yirmi yılı aşkın süredir, ortak bir vizyona dayanan ve her yeni anlaşmanın bir öncekinden daha ileri gittiği nadir rastlanan bir ilişki inşa ettiklerini vurgulayan Muron, "TSKB'nin döngüsel ekonomi ilkelerini finansman stratejisine entegre etme taahhüdü, AFD'nin kendi önceliklerini yansıtırken örnek teşkil eden bir ortağı desteklemek bizim için gerçek bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ise bu anlaşmanın, Fransa-Türkiye ortaklığının derinliği ve canlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı.

Dumont, "Finansmanın ötesinde, bu anlaşma sürdürülebilir kalkınmanın bir kısıtlama değil, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yaparak küresel iklim gündeminin tam merkezine oturduğu bu dönemde, iki ülkenin birlikte değerlendirmeye kararlı olduğu bir fırsat olduğuna dair ortak inancımızı yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.