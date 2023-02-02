TSKB’den 4 milyar liralık net dönem kârı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını ve 2023 yılı beklentilerini açıkladı.

2022’de toplam aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 37 artışla 115,6 milyar TL’ye ulaşan bankanın toplam aktifleri içinde yüzde 69 paya sahip olan toplam kredi portföyü ise sene sonu itibarıyla 80,3 milyar TL’ye ulaştı.

Söz konusu dönemde bankanın özvarlıkları yüzde 84 artışla 12,8 milyar TL seviyesine ulaşırken, yıllık net dönem kârı 4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sermaye yeterlilik oranı (BDDK geçici düzenlemeleri hariç) ise yüzde 17,9 seviyesine ulaştı.

“Temin ettiğimiz yeni finansman tutarı 750 milyon doları aştı”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, başta jeopolitik gelişmeler ve iklim krizi olmak üzere 2022 yılında küresel çapta yaşanan çeşitli zorluklara rağmen yılı hedefleri doğrultusunda tamamladıklarını söyledi.

Küresel hareketliliğin yüksek olduğu 2022 yılında, TSKB’nin kalkınma finansmanı kurumları ile etkin iş birliklerini başarılı şekilde sürdürdüğüne işaret eden Bilgiç, “2022 yılında ağırlıklı iklim finansmanı temalı olmak üzere uluslararası fon sağlayıcılarımızdan temin ettiğimiz yeni finansman tutarı 750 milyon ABD Dolarını aştı. Sağladığımız bu yeni fonlarla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, emisyon azaltımı, döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğine uyum yatırımlarının finansmanı yoluyla ülkemizin Net-Sıfır hedeflerine etkin katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca uzun zamandır odağımızda olan kadın istihdamının artırılması yönünde firmalarımızın dönüşümünü güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.