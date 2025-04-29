TSKB'den ilk çeyrekte 3,1 milyar lira net kâr

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan (TSKB) yapılan açıklamaya göre, TSKB'nin, 2025'in ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçları açıklandı.

TSKB'nin, söz konusu dönemde konsolide olmayan finansal tablolara göre toplam aktif büyüklüğü 259,8 milyar lira oldu.

Banka, kurdan arındırılmış bazda kredi portföyünü yüzde 5,4 artırarak 190,2 milyar liraya yükseltti. TSKB söz konusu dönemde 3,1 milyar lira net dönem karı elde ederken, yüzde 33 öz kaynak karlılığına ulaştı.

Sermaye yeterlilik oranı yüzde 22,6 olan Banka, yılın ilk çeyreğinde, misyonuyla paralel olarak ağırlıklı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı projelere finansman desteğini sürdürdü.

Bankanın, kredi portföyünün yüzde 93'ü SKA bağlantılı, yaklaşık yüzde 60'ı ise iklim ve çevre odaklı kredilerden oluştu.

TSKB, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunan iklim finansmanı, yenilebilir enerji, kadın istihdamı gibi alanlarda 600 milyon dolar üzerinde uzun vadeli finansman sağladı.

Bu dönemde, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla imza attığı işbirliklerine bir yenisini daha ekleyen Banka, OPEC Fund for International Development'tan (OPEC Fund) yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliğine uyum, iklimle ilişkili ekipman üretimiyle döngüsel ekonomi yatırımlarının finansmanı amacıyla 50 milyon avro tutarında kredi temin etti.

Bankanın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dış borcun ikrazı yöntemiyle sağladığı finansman, TSKB ile OPEC Fund arasındaki ilk işbirliği oldu.

Aynı dönemde TSKB, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu ilk rapor olma özelliğini taşıyan 2024 Entegre Faaliyet Raporu'nu "Geleceği Dönüştüren 75 Yıl: Kalkınmanın Dünü, Bugünü, Yarını" başlığıyla yayımladı.

Söz konusu rapor, aynı zamanda küresel çapta Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından yayımlanan IFRS S1 ve IFRS S2 Global Standartları kapsamında denetlenen ilk rapor olarak öne çıktı.

TSKB, bu dönemde, merkezi Toronto'da bulunan Corporate Knights'ın hazırladığı "Global 100" listesine Türkiye'den girmeyi başaran tek banka oldu.

Listede 10 küresel banka arasına giren tek Türk bankası olan TSKB, sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi proje ve faaliyetleriyle sürdürülebilir değer yaratma modeliyle prestijli listelerde yer almaya devam ediyor.

TSKB 75. yılında toplumsal etkisini büyütüyor

Bu yıl 75. yılını kutlayan TSKB, 2023'te yaşanan deprem felaketi sonrası başlattığı "11 İlde 11 Kütüphane" projesinin ardından nitelikli eğitime verdiği desteği "TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı" projesiyle sürdürüyor.

"11 İlde 11 Kütüphane" projesi kapsamında iki yıl içinde 9 kütüphane açan Banka, kısa bir süre içinde Malatya ve Elazığ'da açacağı TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphaneleri ile taahhüdünü yılın ilk yarısında yerine getirmiş olacak.

Banka, okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla başlattığı TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı Projesi'nde ise birinci ana sınıfını 14 Şubat'ta Kilis Öncüpınar İlkokulu'nda açtı.

Banka, 75. yaşını kutladığı 2025 boyunca, ihtiyaç olan çeşitli illerde ana sınıfı açılışlarını gerçekleştirerek, nitelikli eğitime katkısını büyütecek.

"Projelerimizle geleceği dönüştürmede etkin rol oynamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 75 yıldır, sürdürülebilirlik ekseninde Türkiye'nin çok yönlü kalkınmasına hizmet ederken, ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel alanlarda kalıcı değer yarattıklarını belirtti.

Bilgiç, "2025'te misyonumuz ve açıkladığımız hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin stratejik kalkınma alanlarına verdiğimiz kesintisiz destek, yenilikçi fon kaynaklarımız ve Türkiye'nin kalkınma potansiyeline katkı sağlayan uzun soluklu projelerimizle geleceği dönüştürmede etkin rol oynamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.