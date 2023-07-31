TSKB'nin aktif büyüklüğü 146,6 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) toplam aktif büyüklüğü 2023 yılının ikinci çeyreğinde 146,6 milyar TL'ye ulaşırken, toplam kredi portföyü yaklaşık yüzde 2 oranında kurdan arındırılmış büyüme ile 111,5 milyar TL oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilk 6 ayda ağırlıklı iklim finansmanı, yenilenebilir enerji ve farklı sektörlerdeki SKA odaklı yatırımların finansmanına katkı sağlamaya devam eden bankanın, yatırım bankacılığı ve danışmanlık faaliyetlerinden elde ettiği komisyon gelirleri yıllık yüzde 65 artışla bankacılık gelirlerini destekledi.

TSKB'nin toplam aktif büyüklüğü 2023 yılının ikinci çeyreğinde 146,6 milyar TL'ye ulaşırken, toplam kredi portföyü yaklaşık yüzde 2 oranında kurdan arındırılmış büyüme ile 111,5 milyar TL oldu.

2023 yılının ilk altı ayında 6,1 milyar TL tutarında karşılık ve vergi öncesi kar elde eden TSKB'nin, aynı dönemde net dönem karı 3,2 milyar TL oldu. Banka'nın öz kaynak karlılık oranı ise yüzde 43,4 olarak gerçekleşti.

TSKB'nin çifte önemlilik ilkesi çerçevesinde yenilediği paydaş ve önceliklendirme analizleri doğrultusunda, iklim risk ve fırsatlarının yönetimi, Banka'nın stratejik öncelikleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü'nün (TCFD) resmi destekçisi olan TSKB, geçen yıl BM Net-Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) imzacısı olarak 2050 Net Sıfır yolculuğunda önemli bir taahhütte bulundu.

Bu doğrultuda, Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi'nin (SBT-i) onayından geçen emisyon hedeflerini temmuz ayında açıklayan banka, uzun vadeli iklim risklerine yönelik stratejisi doğrultusunda önemli bir adımı tamamladı.

TSKB, geçen yıl Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında Liderlik seviyesine yükselen İklim Değişikliği Raporunu da yine aynı ay içinde yayımladı.

2006 yılından itibaren karbon ayak izini ölçen ve yöneten Banka, iklim değişikliği alanında dünyanın en önemli inisiyatiflerinden Karbon Saydamlık Projesi'nin Türkiye'deki ilk paydaşları arasında yer alıyor.

TSKB, kapsayıcı kalkınmaya destek amacıyla başlattığı ve bugüne kadar 269 projeye yaklaşık 445 milyon dolar kaynak aktardığı, Kadın İstihdamı Kredi Programı kapsamında iş ortaklarının sertifikasyon almalarını teşvik etmeyi sürdürüyor.

Yılın ikinci çeyreğinde 4 şirket TSKB'nin destekleriyle KAGİDER'in Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazanarak iş yerinde cinsiyet eşitliği uygulamalarını güçlendirdi.

"Yabancı para ve yatırım kredisi ağırlıklı kredi portföyümüzü yüzde 2 seviyesinde büyüttük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 2023 yılının ilk 6 ayında öngörüleriyle uyumlu güçlü performansları neticesinde, yılbaşından bugüne yabancı para ve yatırım kredisi ağırlıklı kredi portföyünü kurdan arındırılmış bazda yaklaşık yüzde 2 seviyesinde büyüttüklerini belirtti.

Bilgiç, şunları kaydetti:

"SKA bağlantılı kredilerimizin toplam portföyümüzdeki oranını ise haziran sonu itibarıyla yüzde 92 seviyesinde koruduk. İlk 6 ayda ağırlıklı iklim finansmanı ve yenilenebilir enerji olmak üzere farklı sektörlerdeki SKA odaklı yatırımların finansmanına destek olmaya devam ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına verdiğimiz desteği artırma yönünde bankamızın güçlü performansını ileri taşımayı, paydaşlarımızla ortak etkimizi büyütmeyi ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz uzun soluklu işbirliklerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası paydaşlarla kapasite geliştirme ve kaynak çeşitlendirme faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Bilgiç, Türkiye'nin yeşil dönüşümü ve düşük karbonlu ekonomiye adil geçiş sürecine sundukları etkin desteği kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel sektörün yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına destek olmak üzere nisan ayında Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) 100 milyon avro, mayıs ayında Avusturya Kalkınma Bankası'ndan (OeKB) 25 milyon avro tutarında kredi temin ettik. Temmuz ayında ise uluslararası finansal kuruluşlardan yüzde 113 seviyesindeki yenileme oranıyla sağladığımız sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredimizi imzaladık. 17,5 milyon dolar ve 94 milyon avro olmak üzere iki farklı dilimden oluşan bu kredimizi, 2'si yeni katılımcı olmak üzere toplam 9 bankanın katılımıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kaynaklarının yaklaşık yüzde 85'i ÇSY odaklı bir banka olarak, sektörümüzde olumlu ayrışıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma misyonumuzun da getirdiği sorumlulukla uluslararası kalkınma finansmanı kurumları ve finansal kurumlarla kurduğumuz etkili işbirliklerini ileriye taşıyarak, reel sektörümüzü nitelikli fonlarla buluşturmayı sürdüreceğiz."

Bankanın Cumhuriyetin 100. yılına özel projelerine değinen Bilgiç, "Bundan 73 yıl önce, TBMM'den geçen özel bir yasa ile kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ve sermaye piyasalarının geliştirilmesi misyonuyla kurulmuş bir banka olarak bugün Türkiye'de sürdürülebilir bankacılık alanında öncü konumda olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, adında Türkiye geçen bir kurum olmanın sorumluluğuyla Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'ye kalıcı eserler bırakma hedefiyle ilerlediklerini belirtti.