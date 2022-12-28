TSKB'ye 80 milyon Euro kredi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye'de döngüsel ekonomiye hizmet eden yatırımlar ile döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan firmalara finansman sağlamak amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı ile (AFD) 80 milyon Euro tutarında kredi anlaşmasına imza attı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre banka, temin edilen 80 milyon Euroluk kredi ile döngüsel ekonomiyi destekleyecek. Bugüne kadar toplamı 475 milyon euroya ulaşan kredi anlaşmaları gerçekleştiren AFD ve TSKB bu anlaşmayla ilk defa özellikle döngüsel ekonomi temasına odaklanıyor.

TSKB elde ettiği bu kaynakla, Türkiye’de döngüsel ekonomiye hizmet eden yatırımlar ile döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan firmalara finansman desteği sağlamayı hedefliyor.

Döngüsel ekonomi uygulamaları desteklenecek

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, AFD ile uzun soluklu iş birlikleri kapsamında, yenilenebilir enerji, KOBİ, sürdürülebilir turizm, iş sağlığı ve güvenliği ile kadın istihdamı gibi pek çok farklı temada başarılı projeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bilgiç, şunları kaydetti: "Temin ettiğimiz 80 milyon Euro tutarındaki bu kredi, AFD ile 2016 yılında başlayan ve 2019 yılında başarılı bir şekilde yeniden tekrarladığımız Kadın İstihdamı kredisi gibi öncü, yenilikçi ve kapsayıcı bir temaya sahip. İmzaladığımız bu anlaşma ile AFD’den bugüne kadar sağladığımız toplam kaynak tutarı 475 milyon Euroya ulaştı. Döngüsel ekonomi temalı bu ilk anlaşmamızla Türkiye'de bu alana hizmet eden yatırımlar ile döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan firmalara destek vermeyi hedefliyoruz.

Uzun yıllardır biriktirdiğimiz sürdürülebilirlik deneyimiyle döngüsel ekonomi alanında yatırım yapmayı veya mevcut uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan firmalara etkin bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. Döngüsel ekonomi, iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için kritik öneme sahip sürdürülebilir kalkınma ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde tüm ülkelere yeni fırsatlar sunuyor. "

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş desteği

AFD Türkiye Direktör Yardımcısı Marine Karcher de AFD olarak Türkiye'deki stratejileri kapsamında, daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma için finansal aracılar ve doğrudan yatırımlarla ülkenin düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkıda bulunma hedefinde olduklarını aktardı.

Karcher, şu değerlendirmelerde bulundu: "AFD'nin Türkiye'deki çok önemli bir iş ortağı olan TSKB’nin, bu yeni kredi anlaşmasıyla Türk şirketlerinde döngüsel ekonomiye yönelik farkındalık yaratma ve taahhütlerin geliştirilmesi konusunda lider bir konuma ulaşacağına inanıyoruz. Projenin uygulaması, TSKB'nin döngüsel ekonomi finansmanı konusundaki bilgi birikimini daha da ileri taşıyacak özel bir Teknik Destek Programı da içeriyor.

TSKB müşterilerinin döngüsellik konusundaki farkındalık seviyesini ve döngüsel uygulamaların faydalarına yönelik operasyonel araçlara erişimlerini artırarak dönüşüm süreçlerine etkin destek sağlayacak bu yenilikçi finansmanın ezberleri bozacağını umuyoruz."