TSKB'ye Avusturya Kalkınma Bankası'ndan 25 milyon Euro kaynak

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB), 25 milyon Euro tutarında yeni bir kredi anlaşmasına imza attı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası piyasalardan temin ettiği kaynaklarla sürdürülebilir kalkınma odaklı yatırım projelerine uzun yıllardır katkı sağlayan TSKB, OeEB ile yeni bir kredi anlaşması daha gerçekleştirdi.

2014 yılında OeEB'den 20 milyon Euro tutarında kaynak temin eden TSKB, yeni anlaşmayla 25 milyon Euro fon sağladı. TSKB, OeEB'den 12 yıl vadeli olarak temin ettiği bu kredi ile özel sektörün yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını destekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, enerji ve enerji verimliliği alanında gerçekleştirilen yatırımlara kesintisiz katkı sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Banka olarak, orta ve uzun vadeli kaynaklarımız ile 20 yıldan uzun süredir ülkemizde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında gerçekleştirilen yatırımlara kesintisiz katkı sağlıyoruz. 2014 yılında Avusturya Kalkınma Bankası ile bu doğrultuda imzaladığımız 20 milyon Euro tutarındaki kaynak anlaşması sonrası bu yıl aynı temada 25 milyon Euro temin ettik. Uluslararası arenada bankamıza duyulan güveni bir kez daha teyit eden bu önemli anlaşmayla ülkemizin yeşil dönüşümüne ilave kaynak yaratmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu imzayla beraber TSKB olarak, bu yıl uluslararası piyasalardan iklim risklerinin azaltımı yönünde sağladığımız kaynak tutarı 125 milyon Euro'ya ulaştı. Cumhuriyetimizin 100. yılında nitelikli sürdürülebilir kalkınma yönünde global kalkınma finansmanı kurumları ile iş birliklerimizi pekiştirerek ülkemiz ve dünyamız için etkili katkılar sunmaya devam edeceğiz."