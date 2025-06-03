TSPB’de, Ata Yatırım’dan yatırımcılara stratejik yol haritası

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, küresel ve yerel ekonomik görünümü değerlendirerek, makroekonomik veriler ışığında piyasalardaki mevcut eğilimler ve stratejik yaklaşımlar hakkında katılımcılarla kapsamlı bir bilgi paylaşımında bulundu. Demirtaş’ın, özellikle orta ve uzun vadeli yatırım perspektifleri üzerine yaptığı vurgu katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Portföy Yönetimi Konusunda Detaylı Bilgiler Paylaşıldı

Para piyasalarındaki güncel dinamiklere, faiz ve döviz piyasalarındaki beklentilere odaklanan Ata Yatırım Hazine Genel Müdür Yardımcısı Etem Öztekin ise, portföy yönetimi konusunda detaylı bilgi sundu. Öztekin’in risk yönetimi, likidite planlaması ve getiri optimizasyonu konularında aktardığı bilgiler, bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından yol gösterici nitelikteydi.

Salonu dolduran katılımcıların, konuşmaların ardından yönelttiği sorular Cemal Demirtaş ve Etem Öztekin tarafından ayrıntılı olarak yanıtlandı.

Etkinliğe fiziksel olarak katılamayan geniş bir izleyici kitlesi ise Yatırımcı Buluşması’nı birliğin YouTube kanalında canlı yayın üzerinden takip etti.