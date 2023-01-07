Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, TT Finansman AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, TT Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 21 Nisan 2022'de verilmişti.