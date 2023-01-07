  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Finans
  3. TT Finansman AŞ'ye faaliyet izni
Takip Et

TT Finansman AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, TT Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, TT Finansman AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, TT Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 21 Nisan 2022'de verilmişti.