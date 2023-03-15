Tüpraş sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Şirket, sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1 milyar 651 milyon 539 milyon 84 liralık bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya gerekli izin başvurusu yaptığını bildirdi.

Tüpraş'tan KAP'a yapılan açıklamanın detayları şöyle:

Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.926.795.598 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.651.539.084 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.