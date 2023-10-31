Turizm endeksinde 'fast food' etkisi!

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul endeksleri jeopolitik risklerle gelmeyen yabancı yatırımcının gölgesinde oldukça dalgalı bir seyir izlerken, turizm endeksi 26 Ekim’den bu yana kesintisiz ve oldukça güçlü bir yükseliş sergiliyor.

25 Ekim kapanıştan bugün saat 12 civarına kadar turizm endeksindeki yükseliş yüzde 23,25’i buldu. Aynı tarihlerde BİST100 endeksi yüzde 3,5, bankacılık endeksi ise sadece yüzde 1,6 yükselebildi.

Turizm endeksinin ivme kazandığı 26 Ekim günü Borsa İstanbul’da yeni bir şirket işleme başladı. Yeni halka arzlarda gelenek olan tavan serisi bu yeni şirket için de geçerli oldu ve 6 milyar 825 milyon liralık halka arz büyüklüğü ile TAB Gıda ilk işlemlerden tavan oldu. 130 lira hisse fiyatı ile halka arz olan TAB Gıda’nın şu an hisse fiyatı 4 tavan serisinin ardından 190.3 lira seviyesine geldi.

Turizm endeksinde 13 şirket içinde ağırlığı en fazla olan şirket de yüzde 49,48 ile TAB Gıda. Yani turizm endeksinin yarısı neredeyse TAB Gıda ve hisse hareketlerinden yüksek oranda etkileniyor. Bu 4 günlük tavan serisi turizm endeksine de yaradı ve yüzde 23,25 4 günlük yükseliş yaşandı. TAB Gıda'da halka arz sonrası 4 tavan serisi ardından yükseliş 33,08 seviyesinde.