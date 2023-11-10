Türk Eximbank, 658 milyon dolarlık kaynak sağladı

Türk Eximbank, ihracat sektörüne destek sağlamak amacıyla 496,2 milyon Euro, 79 milyon dolar ve 350 milyon Çin yuanı olmak üzere toplam 658 milyon dolar tutarında kaynak sağladı.

Koordinatörlüğünü Emirates NBD Capital Limited, ICBC Turkey Bank A.Ş. ve The Commercial Bank’ın, Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğünü ise ING Bank N.V. ve Standard Chartered Bank’ın üstlendiği Türk Eximbank’ın 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi üç para birimli olarak gerçekleşti.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, işleme Avrupa, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden 21 banka katılım sağladı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, işleme sürdürülebilirlik performans kriterleri ekleyerek, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını daha da ileriye taşıdıklarının altını çizdi. Ali Güney sözlerine şöyle devam etti:

"Depremden etkilenen bölgelerde kadın girişimci ve kadın istihdamını destekleyen firmaların finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması için kredi desteğimizin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı olarak yeşil üretim yapan KOBİ'lere kaynak sağlanması hedefi dahil olmak üzere sürdürülebilirlik performans kriterleri ekleyerek gerçekleştirdiğimiz dördüncü sendikasyon işlemimizi yüzde 100’ün üzerinde yenilemenin gururunu yaşıyoruz. Bu işlem ile birlikte sene başından bu yana toplam 4 milyar dolar yurt dışı kaynak sağlamış olduk. Türk Eximbank olarak ihracatçılarımıza kaynak sağlamaya devam ederken sürdürülebilirlik alanında ilave adımlar atmayı sürdüreceğiz. Sağladığımız uluslararası kaynağın ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını diliyorum." dedi.