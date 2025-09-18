Türk Eximbank’tan 5 yıllık dolar tahvil ihracında getiri revizesi

Türk Eximbank’ın 5 yıllık dolar cinsi tahvil ihracında talep artış gösterdi.

Türk Eximbank, 3 Ekim 2030 vadeli yeni dolar cinsi tahvil ihracı için getiri beklentisini yüzde 6,625–6,75 aralığına revize etti. İlk fiyat beklentisi yüzde 7,125–7,25 seviyesindeydi. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, ihraç için gelen talep 3,3 milyar doları aştı.

Tahvil ihracında altı ayda bir kupon ödemesi yapılacak, format ise 144A/Reg S öncelikli teminatsız olacak. İhraç 25 Eylül 2025 valörlü gerçekleşecek.