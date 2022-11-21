Türk Telekom'dan 200 milyon euro kredi anlaşması

Türk Telekom, 200 milyon euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzaladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom olarak Grup yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla, Sinosure sigortası kapsamında, Şirketimiz ile Bank of China Ltd. Shenzhen Branch, Bank of China Ltd. Grand Cayman Branch, Bank of China Ltd. Hungarian Branch, The Export-Import Bank of China (birlikte "Orijinal Kreditörler") ve Bank of China Turkey AŞ (Aracı Banka) arasında 200 milyon euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalandı.

Söz konusu kredinin nihai vadesi Aralık 2027, yıllık faiz oranı EURIBOR + %1,40 olup, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık EURIBOR + %2,76 olarak belirlendi.