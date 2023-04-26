Turkcell borçlanma aracı ihraç edecek

Turkcell TCELL.IS nitelikli yatırımcılara yönelik azami 8 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihraç kararı aldı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, en fazla 2 yıl olmak üzere değişik vadelerdeki ihracın TL cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihraç belgesi onayı için başvuru yapıldığı belirtildi.