Türkiye, 10 yıl sonra rekor seviyede ABD Hazine tahvili aldı

Türkiye, 2024 yılında 10,7 milyar dolarlık rekor seviyede ABD Hazine tahvili alımı yaptı.

Türkiye sınırlı miktarda olan ABD Hazine tahvillerinden neredeyse 10 yıl aradan sonra 2024 yılında yeniden alımlara başladı.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin 2023 yılı sonunda 2 milyar 166 milyon dolar olan ABD Hazine tahvilleri, 2024 yılı sonunda 10 milyar 685 milyon dolar artışla 12 milyar 851 milyon dolara yükseldi.

Bu miktarın 9 milyar 564 milyon dolarlık kısmı uzun vadeli tahvillerden, 3 milyar 287 milyon dolarlık kısmı ise kısa vadeli tahvillerden oluşuyor.

Türkiye, en son aralık ayında ise 756 milyon dolar alım gerçekleştirdi. Geçen yılın en büyük alımı 5,67 milyar dolar ile ekim ayında yapıldı.

Türkiye'nin 2020 yılı başında 2 milyar 794 milyon dolar seviyesinde sınırlı bir ABD tahvili bulunuyordu.