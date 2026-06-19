Türkiye, ABD tahvillerine yeniden ilgi gösterdi
ABD Hazine kağıtlarında Türkiye'nin varlığı, marttaki sert satışların ardından nisanda 826 milyon dolarlık artışla 2,61 milyar dolara yükselirken, hem uzun hem de kısa vadeli tahvillerde yeniden net alım dikkat çekti.
ABD Hazine Bakanlığı, verilerine göre Türkiye'nin ABD Hazine kağıtlarındaki toplam varlığı Nisan 2026'da bir önceki aya kıyasla 826 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolara yükseldi.
Uzun vadeli kağıtlardaki varlık 1 milyar 5 milyon dolara çıkarken net alım 171 milyon dolar oldu. Kısa vadeli kağıtlardaki varlık ise 1 milyar 605 milyon dolara ulaştı; bu kalemde net alım 660 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Mart ayında ise tablo belirgin biçimde farklıydı. Türkiye'nin toplam varlığı söz konusu dönemde 13 milyar 977 milyon dolarlık net satışla 1 milyar 784 milyon dolara gerilemiş; uzun vadeli kağıtlarda 10 milyar 258 milyon dolar, kısa vadeli kağıtlarda ise 3 milyar 719 milyon dolarlık net satış kaydedilmişti.