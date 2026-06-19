Türkiye, ABD tahvillerine yeniden ilgi gösterdi

ABD Hazine Bakanlığı, verilerine göre Türkiye'nin ABD Hazine kağıtlarındaki toplam varlığı Nisan 2026'da bir önceki aya kıyasla 826 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolara yükseldi.

Uzun vadeli kağıtlardaki varlık 1 milyar 5 milyon dolara çıkarken net alım 171 milyon dolar oldu. Kısa vadeli kağıtlardaki varlık ise 1 milyar 605 milyon dolara ulaştı; bu kalemde net alım 660 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında ise tablo belirgin biçimde farklıydı. Türkiye'nin toplam varlığı söz konusu dönemde 13 milyar 977 milyon dolarlık net satışla 1 milyar 784 milyon dolara gerilemiş; uzun vadeli kağıtlarda 10 milyar 258 milyon dolar, kısa vadeli kağıtlarda ise 3 milyar 719 milyon dolarlık net satış kaydedilmişti.