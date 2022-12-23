Türkiye Finans'tan 100 milyon dolarlık yeni kaynak

Türkiye Finans, Saudi Exim Bank ile bir finansman anlaşması gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre taraflar, anlaşmayı Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu'nda gerçekleştirilen törenle imzaladı. Türkiye Finans'ın bronz sponsor olduğu forumun ev sahipliğini Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yaptı.

Anlaşma çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde 100 milyon dolar tutarında bir finansman desteği sağlamayı hedefleyen Türkiye Finans, Suudi Arabistan'dan ham petrol haricinde ürün/ham madde ithal eden Türk firmaların satın aldıkları malların bedellerini murabaha finansmanı sağlayarak karşılayacak. Söz konusu finansman kaynağı Türk firmalarının uygun koşullarla işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, Türkiye Finans olarak katılım finans sisteminin özünde yer alan üretimi, ticareti ve ihracatı destekleme önceliklerini hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Bu bakış açısıyla ülke ekonomisine sundukları finansman desteğini istikrarlı bir şekilde artırdıklarını aktaran Akşam, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrek itibarıyla nakdi ve gayri nakdi fonlarla milli ekonomiye sunduğumuz katkıyı 100 milyar liraya yakın bir seviyeye çıkararak ticaretin içinde olmayı sürdürdük. Amacımız üretimin ve ticaretin içinde olan firmaların finansman ve nakit yönetimi ihtiyaçlarında duydukları desteği sağlamak. Özellikle ihracat ve ithalat yapan, üretim ve ticaretin içinde olan müşterilerimizin finansal anlamda ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak amacıyla uygun maliyetli finansman seçenekleri ve kaynaklar bulmak noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz."