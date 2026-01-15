Türkiye öne çıkıyor! Pimco: Gelişmekte olan piyasalarda ralli kalıcı olabilir

Pacific Investment Management Co. (Pimco) Gelişmekte Olan Piyasalar Portföy Yönetimi Başkanı Pramol Dhawan, geçen yıl gelişen piyasaları saran ralli daha uzun süreli bir trendin başlangıcı niteliğinde olduğunu belirtti.

Dhawan, "Bu, uzun yıllar sürecek bir oyun planı. Pozisyon azaltmayı düşünmüyoruz" dedi.

Dhawan, Peru, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye ile Mısır ve Nijerya gibi bazı piyasaların favori işlemleri arasında olduğunu söyledi.

Dhawan'ın yönettiği ve gelişmekte olan ülkelerin yerel para birimi cinsinden devlet tahvillerine ağırlık veren fon, geçen yıl yüzde 22 getiri sağlayarak benzerlerinin neredeyse yüzde 90'ından daha iyi performans gösterdi.

Dhawan, argümanının temel bir değişime dayandığını belirtti: Mali endişeler gelişmiş ekonomilerde artarken, gelişmekte olan ülke hükümetleri daha fazla disiplin gösteriyor. Merkez bankası bağımsızlığı gibi uzun süredir gelişen piyasaların alanı olan faktörler ABD gibi yerlerde ortaya çıkıyor.

Bu endişelerin bir kısmı doların 2017'den bu yana en kötü yılını yaşamasına neden oldu ve gelişen piyasa yatırımcılarının getirilerini desteklemeye yardımcı oldu.

Pimco, portföylerinde yerel para tahvillerini dış borçlara göre yaklaşık 2'ye 1 oranında tercih ediyor.