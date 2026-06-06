Türkiye’de ‘finfluencer’ araştırması: Popüler hesapların takipçileri daha düşük finansal okuryazarlığa sahip oldu

Sosyal medyada yatırım tavsiyeleri ve ekonomi yorumlarıyla geniş kitlelere ulaşan "finfluencer"ların popülaritesinin arkasında finansal bilgi düzeyinden çok popülist söylemlerin etkili olabileceği ortaya çıktı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nde yayımlanan Ufuk Üniversitesi’nde Doç. Dr. Serkan Ünal, yine Ufuk Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi Burçin Yavuz ve Cumhuriyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şebnem Özdemir tarafından hazırlanan "Finansal Popülizm: Finfluencerların Sosyal Medyada Popülerliğinin Politik ve Bilişsel Temelleri" başlıklı araştırmada, 841 katılımcının verileri incelendi. Araştırma, finfluencerların takipçi profilleri ile finansal okuryazarlık ve siyasi eğilimler arasındaki ilişkiyi analiz etti.

Popülist finfluencerlar daha geniş kitlelere ulaşıyor

Araştırmanın bulgularına göre rasyonel ve bilgi temelli içerik üreten finfluencerlar daha yüksek finansal okuryazarlığa sahip kitlelere ulaşırken, popülist üslup kullanan hesaplar daha düşük finansal bilgi seviyesine sahip ancak daha geniş takipçi gruplarına hitap ediyor. Çalışmada, sosyal medya algoritmalarının da duygusal ve kutuplaştırıcı içerikleri öne çıkararak bu eğilimi güçlendirdiği belirtildi.

Araştırmacılar, finfluencerların yalnızca finansal bilgi paylaşan kişiler olmadığını, aynı zamanda siyasi ve ideolojik söylemler üzerinden takipçileriyle güçlü bağlar kurabildiğini vurguladı. Çalışmaya göre bazı içerik üreticileri kendilerini "halkın sesi" olarak konumlandırırken, geleneksel finans kurumları ve uzmanları "elitler" olarak gösteren bir iletişim dili kullanıyor. Bu durum finansal popülizm olarak tanımlanıyor.

Türkiye’de takipçilerin finansal okuryazarlık puanına göre finfluencerlar

X platformunun yapay zekâ uygulaması Grok’a gruplaştırılarak bu tablonun sorulmasıyla alınan yanıtta, daha teknik ve analitik bir söylem benimseyen finfluencerların, yüksek finansal okuryazarlık düzeyine sahip bireyler tarafından tercih edildiği gözlemlendi.

Gelecek döneme ilişkin piyasa tahminleri sunarak takipçilerine kazanç beklentisi oluşturan ve popülist bir üslup kullanan finfluencerların ise, daha düşük finansal okuryazarlık düzeyine sahip bireylerce takip edildiği görüldü.

Sıralama şu şekilde oldu:

Yüksek takipçi yüksek uzmanlık anlamına gelmiyor

Araştırmada uluslararası çalışmalara da atıfta bulunuldu. Buna göre sosyal medyada yatırım tavsiyesi veren kişilerin önemli bir bölümünün yatırımcılarına pozitif getiri sağlayamadığı, hatta bazı hesapların takipçilerine zarar verebilecek yönlendirmelerde bulunduğu ifade edildi. Çalışmada, yüksek takipçi sayısının her zaman yüksek uzmanlık anlamına gelmediği uyarısında bulunuldu.

Araştırmacılar, finansal okuryazarlığın yalnızca yatırım bilgisiyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek medya okuryazarlığını da içeren kapsamlı eğitim programlarının önemine dikkat çekti. Çalışmada, sosyal medya kullanıcılarının yatırım kararlarını verirken takipçi sayısı veya popülerlik yerine bilgi kalitesine odaklanması gerektiği vurgulandı.