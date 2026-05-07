Türkiye’nin 524 milyar dolarlık tasarrufu yatırım dünyasının odağında

İstanbul’da düzenlenen Yenilikçi Yatırım Zirvesi’nde küresel yatırım trendleri, değişen yatırımcı davranışları ve Türkiye’nin yatırım potansiyeli ele alındı. Zirvede konuşan uluslararası yatırım uzmanları, Türkiye’nin sahip olduğu yüksek tasarruf hacmi, üretim gücü ve girişimcilik kapasitesinin önümüzdeki dönemde daha fazla uluslararası yatırım çekebileceğine dikkat çekti.

Zirvenin açılışında konuşan GE Capital ve CBRE gibi küresel kurumlarda üst düzey görevler üstlenmiş uluslararası yatırım danışmanı David Haine ile Taranis Capital COO’su Mark Walker, küresel sermaye hareketlerinden yeni nesil yatırım modellerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Zirvede öne çıkan başlıklardan biri ise Türkiye’de bireysel yatırımcıların elindeki yaklaşık 524 milyar dolarlık tasarruf büyüklüğü oldu. David Haine, bu birikimin ekonomiye daha aktif şekilde kazandırılmasının önemli bir potansiyel yaratabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de çok büyük bir tasarruf birikimi var. Yaklaşık 524 milyar dolarlık bir tasarruftan bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir rakam. Bireysel yatırımcıların bu parayla bir şey yapması gerekiyor çünkü bugün bu para, başta enflasyon olmak üzere birçok sebeple her gün değer kaybediyor. O yüzden bu parayı harekete geçirelim, çalıştırmaya başlayalım.”

“Türkiye’de güçlü bir girişimcilik kültürü var”

David Haine, Türkiye’nin stratejik konumu, üretim altyapısı ve genç nüfusuyla yatırım dünyası açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Özellikle teknoloji ve alternatif yatırım alanlarında dikkat çekici bir dinamizm oluştuğunu belirten Haine, Türkiye’de güçlü bir girişimcilik kültürü bulunduğunu söyledi.

Haine, bireysel yatırımcıların elindeki yüksek tasarruf hacminin doğru yatırım araçlarıyla buluşmasının ekonomik hareketliliği artırabileceğini vurguladı.

Yeni teknolojiler yatırımı daha erişilebilir hale getirecek

Mark Walker ise küresel yatırım dünyasında artık yalnızca geleneksel merkezlerin değil, büyüme potansiyeli taşıyan yeni pazarların da öne çıktığını söyledi. Türkiye’nin teknoloji girişimleri, yenilikçi çözümleri ve girişim sermayesi alanındaki gelişimiyle dikkat çektiğini ifade eden Walker, Türkiye merkezli şirketlerin uluslararası ölçekte büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Walker ayrıca tokenizasyon ve blockchain tabanlı sistemlerin yatırım süreçlerini daha şeffaf ve erişilebilir hale getireceğini ifade ederek, yeni teknolojilerin yatırım dünyasında giriş bariyerlerini azaltacağını söyledi.

“Önümüzdeki 10 yılda gerçek varlıklar öne çıkacak”

Zirvede öne çıkan başlıklardan biri de yatırımcı tercihlerindeki dönüşüm oldu. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde gayrimenkul gibi gerçek varlıkların dijitalleşmesi ve yatırım portföylerinde daha fazla yer alması bekleniyor.

David Haine, önümüzdeki 10 yılda bireysel yatırımcı davranışlarında büyük bir değişim yaşanacağını belirterek, gerçek varlıkların yatırım portföylerinde daha güçlü bir yer edineceğini söyledi.

Haine, “Teknoloji erişimi kolaylaştırıyor ve giriş engellerini azaltıyor. Bu nedenle bireysel yatırımcı portföylerinde gerçek varlıklara doğru ciddi bir kayış olacağına inanıyorum. Tokenizasyon ve blockchain tabanlı modeller yatırım dünyasında yeni bir dönemin kapısını açıyor. Gayrimenkul ise yatırım portföylerinin temel taşlarından biri olmaya devam edecek” dedi.