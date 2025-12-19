Türkiye'nin ABD tahvil varlığı yükseldi

Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin Amerikan tahvili varlıkları Ekim ayında 14,606 milyar dolar oldu. Eylül ayında ise rakam 13,277 milyar dolar seviyesindeydi.

Verilere göre, Türkiye'nin portföyünde 8,08 milyar dolarlık uzun, 6,52 milyar dolarlık ise kısa vadeli Amerikan tahvili bulunuyor. Ekimde uzun vadeli tahvil varlıklarında 444 milyon dolarlık, kısa vadeli tahvil varlıklarında ise 891 milyon dolarlık yükseliş izlendi.

Yabancıların ABD tahvil varlıkları ekimde geriledi

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre yabancı yatırımcıların ABD Hazine tahvili varlıkları ekimde bir önceki aya göre düşerek 9 trilyon 243 milyar dolara geriledi.

Eylül ayında bu tutar 9,25 trilyon dolar seviyesindeydi. Ağustosta 9,26 trilyon dolar ile rekor kıran yabancı tahvil varlıkları, yıllık bazda ise ekim itibarıyla yüzde 6,3 artış gösterdi.

Düşüşte en büyük pay Çin’e ait oldu. Çin’in ABD tahvili stoku ekimde 11,8 milyar dolar azalarak 688,7 milyar dolara indi ve Ekim 2008’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çin’in tahvil varlıkları yıl başından bu yana yüzde 9’dan fazla azaldı. Beşinci büyük alıcı olan Kanada’nın varlıkları ise 56,7 milyar dolarlık sert düşüşle 419,1 milyar dolara indi.

Japonların ABD tahvili ilgisi devam etti

Japonya, 1,2 trilyon dolarlık varlıkla en büyük yabancı tahvil sahibi olmayı sürdürdü ve bu seviye Temmuz 2022’den bu yana en yüksek düzey oldu. Japonya’nın tahvil stoku 10 aydır artış gösteriyor. İkinci sıradaki İngiltere’nin varlıkları da 13,2 milyar dolar artarak 877,9 milyar dolara çıktı.

İşlem bazında yabancılar ekimde 61,2 milyar dolarlık net tahvil satışı yaptı. Eylülde 25,1 milyar dolarlık giriş, mayısta ise 147,4 milyar dolarlık güçlü alım görülmüştü. Yabancı yatırımcılar aynı dönemde 47,4 milyar dolarlık ABD hisse senedi alımı yaparken, toplamda ABD’den 37,3 milyar dolarlık net sermaye çıkışı kaydedildi.

Analistler, 1 Ekim’de başlayıp 43 gün süren ve ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının piyasa algısını olumsuz etkilediğini belirtti.