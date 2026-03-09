Türkiye'nin CDS primi 5 ayın zirvesine çıktı

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), son dönemde yükselen jeopolitik riskler ve buna bağlı olarak yaşanan ekonomik gelişmelerin etkisiyle 3 baz puanlık artışla 262 baz puana çıktı. Bu seviye, Ekim 2025'ten bu yana görülen en yüksek CDS değeri olarak kayıtlara geçti.

CDS’deki yükseliş, yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarına ilişkin risk algısının güçlendiğini ve piyasada temkinli bir duruşun oluştuğunu gösteriyor.

CDS nedir?

Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.