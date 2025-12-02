Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünü gördü

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 233 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye'nin CDS priminde yaşanan bu düşüşte, küresel risk iştahında yaşanan yükselişin yanı sıra yurt içinde politik desibelin düşmesi ve yarın açıklanacak kasım ayı enflasyon verisinin zayıf geleceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Türkiye'nin CDS primi en son 2022 yılında 885 puanı görerek 2003'ten bu yana en yüksek düzeye çıkmıştı.

CDS nedir?

Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.