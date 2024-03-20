Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 18,6 baz puanlık yükselişle 341 puana çıktı ve böylelikle yaklaşık olarak 3,5 ayın zirvesine ulaştı. Türkiye'nin CDS'i saat 11.41 itibarıyla ise, 342 baz puanda bulundu.

Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri, yeni güne 323 baz puandan başlamıştı.

Uzmanların verdiği bilgiye göre; CDS aktif kontratı 6 ayda bir değişiyor. Eski kontratın vadesi 4.5 yıl olunca, yeni 5 yıllık kontrat fiyatlanmaya başlıyor. Vade uzayınca doğal olarak daha pahalı oluyor. Bugün 18 baz puanlık CDS artışı bundan kaynaklanıyor.