Türkiye'nin CDS'i 5 yılın en düşüğünü gördü!

CHP Kurultay davasının 24 Ekim’e ertelenmesinin ardından piyasalar yeşile boyanırken, kredi risk primi de geriledi.

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS), bu sabah saatlerinde 244,1 ile 2020 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeye indi.

"Risk algısının düşmesi CDS’i geri çekti"

İnfo Yatırım sabah notunda, "Siyasi belirsizlik durumunun ortadan kalması ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin beklentilerin rasyonalite çerçevesinde devam etmesi durumu ile CDS son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yani risk algısının düşmesi, CDS’i geri çekti" şeklinde belirtti.

Aracı kurum değerlendirmesinin devamında, "CDS’teki geri çekilme ile birlikte Türkiye’nin dış borçlanma maliyeti azalacağı gibi, yabancı yatırımcıların da Türkiye’ye olan güveni artabilir. Bankalar ve şirketlerinde yurt dışından daha düşük faizle kredi bulma imkanın artması, sanayi tarafında katalist etki doğurabilir. Özetle; CDS tarafındaki geri çekilme, ülke riskindeki iyileşme, düşük borçlanma maliyeti ve yatırımcı güvenini beraberinde getirir" dedi.

CDS nedir?

Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.