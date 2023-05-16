Türkiye'nin CDS'i 6 ayın zirvesinde: 652 baz puana çıktı

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla piyasalardaki satışlar devam ederken, Türkiye'nin döviz cinsi tahvillerinin getirisi düştü ve kredi temerrüt takası (CDS) risk primi yükseldi.

Uzun vadeli tahviller en büyük düşüşü kaydederken, 2045 vadeli tahviller 1.5 sent düşerek 73 sentin altına geriledi. Tradeweb verisine göre bu fiyat, şubat ayından bu yana düşük seviye oldu.

JP Morgan'ın verilerine göre, güvenli liman olarak görülen ABD hazine tahvillerinin yerine Türkiye'nin döviz cinsi tahvillerini tutmak isteyen yatırımcıların talep ettikleri risk primi 565 baz puana çıktı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) risk primi dünkü kapanış seviyesinden 18 baz puan yükselerek 652 baz puana çıktı. Böylelikle, Türkiye'nin CDS'i son 6 ayın zirvesini yeniledi.

Türkiye'nin CDS'i, geçtiğimiz hafta Aralık 2022 tarihinden bu yana ilk kez 500 baz puanın altına gerilemişti.