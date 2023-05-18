Türkiye'nin CDS'leri 4 baz puan daha yükseldi: 696 baz puan

Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beklentilerden daha fazla oy alması ve seçimin ikinci tura kalmasıyla piyasalarda düşüş oldu.

Tradeweb verilerine göre, Türkiye'nin 2040 vadeli dolar cinsi tahvilleri yaklaşık bir sent düşüşle 71 sentin biraz üstünde işlem gördü.

Türkiye'nin uzun vadeli tahvillerinin çoğu cuma günkü kapanıştan beri 12 sentten fazla geriledi ve 70 sentin altına düşerek analistlerin sorunlu aralık olarak gördükleri seviyelerde işlem görmeye başladı.

Türkiye'nin CDS'i 696 baz puana yükseldi

S&P Global'in verilerine göre, Türkiye'nin borçlarının temerrüde düşmesine karşı sigortalama maliyetini ölçen kredi temerrüt takası (CDS) risk primi de, dört baz puan daha artışla 696 baz puana yükseldi. Türkiye'nin CDS'leri seçimlerden önce 480 baz puan seviyesinde işlem görüyordu.

Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki ikinci turda karşı karşıya gelecek.