Türkiye'nin CDS'si 15 haftanın en düşüğünde

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 225 baz puana inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, son dönemde artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş eğilimi gösterirken, ABD ile İran arasında barış sağlandığına yönelik haberlerin ardından 225 baz puana gerileyerek son 15 haftanın en düşük seviyesini gördü.

CDS nedir?

Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.