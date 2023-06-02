Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri 1 sent yükseldi
Yatırımcılar, Erdoğan'ın yeni kabineyi beklerken, Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri 1 sent yükseldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yatırımcılar, cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi ve ekonomi politikasını belirleyecek isimleri seçmesini beklerken, Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri 1 sent yükseldi.
Tradeweb verilerine göre; TSİ 12.25'te 2045 vadeli tahviller ve 2036 vadeli tahviller 1 sent yükeslirken, 2043 vadeli tahviller 0.8 sent yükseldi.