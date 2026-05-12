Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su belli oldu

Türkiye’nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği ‘En Etkin 50 CFO’ araştırması sonuçlandı. Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen araştırma kapsamında, binden fazla şirketin finansal performansları ve yöneticilerin yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listeye giren liderler, ödüllerini 16 Haziran’da “Redefining Balance” temasıyla düzenlenecek CFO Summit’te alacak.

DataExpert iş birliğinde BMI Business School tarafından; şirketlerin finansal performansı, liderlik etkisi ve inovatif uygulamaları dikkate alınarak hazırlanan ‘En Etkin 50 CFO’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Finanstan perakendeye, enerjiden gıdaya pek çok sektörde finans ekosistemine yön veren liderlerin yer aldığı listede bu yıl ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok şirketten başarılı finans lideri yer aldı.

Finans dünyasının kritik başlıkları tartışılacak

Türkiye’nin lider kurumlarındaki finans liderlerini aynı platformda buluşturan CFO Summit, bu yıl da ekonomi ve finans dünyasının en önemli gündem başlıklarına ev sahipliği yapacak. 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta “Redefining Balance” (Dengeyi Yeniden Tanımlamak) temasıyla gerçekleştirilecek zirvede; yarının finans trendleri, ekonomide yeni ufuklar ve küresel finansın değişen dinamikleri gibi iş dünyasının nabzını tutan konular ele alınacak.

CFO Summit 2026, ‘En Etkin 50 CFO’ ödül töreniyle sona erecek. Zirve hakkında daha detaylı bilgi için www.cfosummit.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CFO 2026

• Ahmet Özbaş – Sarten Ambalaj – CFO

• Ali Cem Cansu – Bacacı Yatırım Holding – Finans İcra Kurulu Üyesi

• Ayça Kural – İpekyol Group – Grup CFO

• Barbaros Kubatoğlu – Pegasus Airlines – CFO

• Barış Alparslan – Arçelik – CFO

• Barış Hakkı Kökoğlu – Borusan Holding – Grup CFO

• Batur Asmazoğlu – İnci Holding – Grup CFO

• Bora Kıraç – Palmet Enerji Grubu – Grup CFO

• Bora Yalınay – Doğan Holding – Grup CFO

• Burcu Batı – Sahibinden.com – CFO

• Cem Kölemenoğlu – Gürok Grup – CFO

• Cevdet Yalçın – Aksa Enerji Üretim – CFO

• Deniz Aksoy – Danone – Türkiye & METCCA Bölgesi Finans Direktörü

• Dr. Derya Deniz Yılmaz – Ağaoğlu Şirketler Grubu – CFO

• Doğan Korkmaz – Koç Holding – CFO

• Eliz Ersoy Gürsesli – Diageo Türkiye – CFO

• Emre Can Doğruyol – Roketsan – CFO

• Emre Saylan – TUSAŞ Motor Sanayi – Finans ve Tedarik GMY

• Fahrettin Günalp Ertik – Yıldız Holding – CFO

• Ferit Cem Doğan – Migros Ticaret A.Ş. – CFO

• Ferit Erin – Eczacıbaşı Holding – Grup CFO

• Fulya Banu Sürücü – Ülker Bisküvi – CFO

• Furkan Ünal – TFI Holding / Ata Grubu – Grup CFO

• Gökhan Dizemen – TÜPRAŞ – Mali İşlerden Sorumlu GMY

• Gökhan Güralp – Şişecam – CFO

• Gül Ertuğ – Ford Otosan – CFO

• Gülbin Uzuner Bekit – Akfen Holding – CFO

• Hafize Kurt – Red Bull Türkiye – CFO

• Haluk Alperat – Kale Grubu – CFO

• Harun Ülgen – Nobel İlaç – CFO

• Hüseyin Okur – Hayat Kimya – Finanstan Sorumlu Başkan Yrd.

• Koray Tulgar – Tosyalı Holding – CFO

• Mahmut Kayacık – Türkiye Varlık Fonu – CFO & COO

• Mert Yaycıoğlu – Enerjisa Üretim – CFO

• Muhammed Nizam – Hayat Investment Group – Grup CFO

• Mustafa Tercan – ESAS – CFO

• Neslihan Döngel Özlem – Brisa Bridgestone – CFO

• Nilüfer Derinalp – Unilever – Türkiye & Orta Asya CFO

• Nurettin Tüysüz – ASELSAN – CFO

• Olcay Doğan – Astor Enerji – CFO

• Onur Çevikel – AG Anadolu Grubu Holding – CFO

• Osman Yılmaz – Turgut Aydın Holding – Grup CFO

• Dr. Philipp Ulbrich – Enerjisa Enerji – Grup CFO

• Sabri Tütüncü – Kibar Holding – CFO

• Sedef Ataman – BSH Ev Aletleri – CFO

• Sergun Okur – STFA Construction Group – Grup CFO

• Tolga Üzümcü – Polisan Holding – Grup CFO

• Ufuk Tezer – Bakioğlu Holding – CFO

• Ümit Uluçam – Sarkuysan Grubu – Grup CFO

• Zeynep Sarsan – Assan Alüminyum – CFO