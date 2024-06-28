Türkiye'nin gri listeden çıkması piyasaları nasıl etkiledi?

İSTANBUL / EKONOMİ

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle aldığı, gri listeden çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajını Türk bayrağı emojisiyle beraber paylaştı ve bu mesaj 'gri listeden çıkıldı' şeklinde yorumlandı. FATF'nin resmi kararı, Türkiye saati ile (TSİ) 12.00'de açıklaması bekleniyor.

Borsa yönünü yukarı çevirdi

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 10.738 puandan başlarken; Bakan Şimşek'in 'Başardık' mesajıyla yönünü yukarı çevirdi.

BIST 100 endeksi ilk tepki olarak, 10.733 puandan 10.808 puana kadar yükseldi. Endeks, sonrasında dalgalı bir seyirde hareket ederken; saat 11.32 itibarıyla yüzde 0,88 primle 10.775 puandan işlem gördü.

Dolar değer kaybetti

Türkiye piyasalarının açılış saatinde 32,96 TL seviyelerinde hareket eden dolar kuru, Bakan Şimşek'in paylaşımıyla değer kaybetti. Kur, 32,94 TL'den 32,86 TL'ye kadar geri çekildi.

Dolar/TL şu dakikalarda ise, yüzde 0,31 artışla 32,93 TL'de bulundu.