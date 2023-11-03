  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Türkiye'nin kredi risk primi 2 yılın en düşüğünü gördü
Takip Et

Türkiye'nin kredi risk primi 2 yılın en düşüğünü gördü

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin kredi risk primi 2 yılın en düşüğünü gördü
Takip Et

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), haftanın son işlem gününde 367,52 baz puana kadar geriledi ve böylelikle 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye'nin CDS'i geçtiğimiz çarşamba günü, 13 Ekim'den bu yana ilk kez 400 baz puanın altına gerilemişti.

Analistler, hem enflasyonla mücadelede gösterilen net tutum hem de ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcılarla görüşmelerinin Türkiye'ye ilişkin risk algısını zayıflattığını aktararak, bu durumun CDS'lerdeki harekette görülebildiğini söyledi.

Altın ABD verisiyle rekor kırdıAltın ABD verisiyle rekor kırdıFinans

 