Türkiye'nin kredi risk primi 2 yılın en düşüğünü gördü

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), haftanın son işlem gününde 367,52 baz puana kadar geriledi ve böylelikle 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye'nin CDS'i geçtiğimiz çarşamba günü, 13 Ekim'den bu yana ilk kez 400 baz puanın altına gerilemişti.

Analistler, hem enflasyonla mücadelede gösterilen net tutum hem de ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcılarla görüşmelerinin Türkiye'ye ilişkin risk algısını zayıflattığını aktararak, bu durumun CDS'lerdeki harekette görülebildiğini söyledi.