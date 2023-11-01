Türkiye'nin risk primi 400 baz puanın altına indi

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), yaklaşık bir ay önce yeniden 400 baz puanın üzerine çıkarken, bugünkü işlemlerde psikolojik seviye olan 400 baz puanın altına geriledi. Böylelikle, CDS 13 Ekim'den bu yana ilk kez 400 baz puanın altına gerilelemiş oldu. Türkiye'nin CDS'i saat 16.27 itibarıyla yüzde 1,49 düşüşle 396 baz puanda işlem görürken; dün son işlemlerde 402 baz puanda bulunmuştu.

Analistler, hem enflasyonla mücadelede gösterilen net tutum hem de ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcılarla görüşmelerinin Türkiye'ye ilişkin risk algısını zayıflattığını aktararak, bu durumun CDS'lerdeki harekette görülebildiğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasının devam ettiği ve savaşın daha geniş alanlara yayılma riskinin bulunduğu bugünlerde Türkiye'nin kredi risk primindeki gerilemenin umut verici olduğunu ifade eden analistler, yarın TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu'ndaki yönlendirmelerinin de CDS puanı üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.