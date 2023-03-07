Türkiye'nin risk priminde düşüş sürüyor

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşırken, piyasalar siyasi tarafta yaşanan gelişmelere göre fiyatlanmayı sürdürüyor. Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi ve akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğununun açıklanmasıyla Türkiye eurobondlarının fiyatı yükselişe geçerken, faizleri geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise düşüşe geçti.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması sonrası piyasalarda pozitif fiyatlamalar görülürken; ülke borçları sigortası anlamına gelen CDS primi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası en düşük seviyeye geriledi.

Siyasi tarafta yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi, iki günde yaklaşık 40 puan düşerek 555 baz puan seviyesinden 515 baz puana kadar geriledi. Türkiye dolar tahvili (eurobond) faizleri de geriledi.

Kredi risk primi (CDS) nedir?

Kredi risk primi (Credit Default Swap – CDS), alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini ifade eder. CDS'in değeri, kredi talebinde bulunan ülkenin finansal güvenilirliği hakkında bilgi verir. Bir ülkenin CDS priminin yüksek olması, o ülke için iflas ve finansal kriz riskinin yüksek bir seviyede olduğunu gösterir.

Eurobond nedir?

Eurobond (yabancı para cinsinden tahviller), hükümetlerin ya da şirketlerin kaynak sağlamak için, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları borçlanma aracıdır. Eurobondlar, uzun vadeli borçlanma senetleri olup, genellikle Euro ve dolar cinsinden ihrac edilir.