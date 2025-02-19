Türkiye’nin temiz enerjisinin yüzde 15’ini TSKB finanse etti

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) bu sene 75’inci yılını kutluyor. “Türkiye’nin kırılganlıklarını güçlendirecek kaynaklar yaratmak için çalışıyoruz” diyen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “2024 yılında sektörümüzün en başarılı finansal sonuçlarını elde ettik” diyerek, söz konusu dönemde, TSKB’nin aktif büyüklüğünü yüzde 30,7 artışla 231,3 milyar TL’ye, kredilerini ise yüzde 11,6 artışla 166,4 milyar TL’ye yükselttiklerini söyledi. Bilgiç, Türkiye’nin 60 bin megavatlık yenilenebilir enerji gücünün yüzde 15’ininin finansmanını tek başına kendilerinin karşıladığını belirtti.

TSKB Genel Müdürü Bilgiç, bir grup basın mensubuna 2024 yılını değerlendirerek, 2025 hedeflerini anlattı. “Türkiye’nin kırılganlıklarını güçlendirmek için 2024 yılında 1,8 milyar ABD doları uzun vadeli nakit kullandırımı gerçekleştirdik” diyen Bilgiç, şunları kaydetti: “İklim ve deprem finansmanı, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, üretim sektörü ve kadın istihdamı, yeni teknoloji yatırımları gibi kapsayıcı ve stratejik kalkınma alanlarına desteğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürdük. Aynı zamanda, bugüne kadar finansmanını üstlendiğimiz 421 yenilenebilir enerji projesi ile Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyoruz. Türkiye’nin enerjide toplam kurulu gücü, 120 bin megavat, bunun 60 bini yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırımla yenilenebilirden geliyor. Türkiye’nin bu önemli kas gücünü 20 yıldır destekliyoruz. Yüzde 15’inde TSKB’nin imzası var. Bundan sonrada bir 60 bin megavat kadar daha yatırım yapılması gündemde. Gelişen teknolojilerle bunun yatırım tutarının da 80 milyar dolar olacağını öngörüyoruz. Bu yatırımların da hayata geçmesinde TSKB’nin önemli bir payı olacaktır.”

2025’te büyüme hedeflerini yüzde 10 olarak belirlediklerini kaydeden Bilgiç, “Her yıl 2 milyar dolarlık kaynak kullandırmayı amaçlıyoruz. 2025, 2024’ten kaynak bulma konusunda daha iyi bir yıl olacak. Biz ortalama 12 yılla borçlanıyoruz, 5 yıl ile kredi veriyoruz. Bu performansımız bize riski azaltarak, daha çok projeyi destekleme şansı tanıyor” dedi.

Sürdürülebilirlik odaklı kredilerin oranını yüzde 92’ye çıkardı

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı kredilerin toplam kredi portföylerindeki oranını yüzde 92’ye çıkarırken, 2030 hedefleri olan 10 milyar doları SKA finansmanının yüzde 52’sini tamamladıklarını aktaran Bilgiç, uluslararası kuruluşlardan sağlanan 1,7 milyar ABD dolarlık fon ve Eurobond ihraçlarıyla finansal yapılarını güçlendirdiklerini ifade etti. Net dönem kârlarını yıllık yüzde 44 artışla 10,1 milyar TL’ye çıkararak yüzde 38,5 özkaynak kârlılığı ve yüzde 6,3 net faiz marjına ulaştıklarını belirten Bilgiç, ayrıca 300 milyon TL ilave serbest karşılık ayırarak güçlü aktif kalitelerini koruduklarını söyledi. Bilgiç, “ICMA prensiplerine uygun olarak Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ni yenileyerek Türkiye’de geçiş finansmanı kapsamında ikinci taraf görüşü alan ilk kurum olduk. Corporate Knights’ın ‘Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Kurumu’ 2025 listesine giren tek Türk bankasıyız” diye konuştu.

40 halka arzın 4’ünü gerçekleştirdi

Türkiye’nin finans sektörünün yüzde 85’inin bankalar yüzde 15’inin sermaye piyasaları olduğunu anımsatan Bilgiç, “2024’te 40’a yakın halka arz gerçekleşti. Bunun 4’üne TSKB aracılık etti. Bu kendi odağımız açısından önemli bir oran. Ayrıca birleşme ve satınalmaların çok revaçta olmadığı dönemde önemli bir satın alma işlemine de aracılık ettik” dedi.

Dünyanın ilk yeşil fonunu Türkiye’de kurdu

2024 yılında Dünya Bankası ile 155 milyon doları tutarında bir kredi sözleşmesi imzalayarak, dünya genelinde kredi ile finanse edilen ilk ve yeşil dönüşümü odağına alan girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu'nu kurduklarını belirten Bilgiç, şunları kaydetti: “Bu fonla, firmalara sermaye artışı yöntemiyle azınlık ortak olarak destek sağlayarak ülkemizin 2053 Net Sıfır hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Türkiye Yeşil Fonu ile firmaların yeşil dönüşüm yolculuklarında etkin rol üstlenirken, sermaye piyasaları yoluyla iklim finansmanı kaynaklarının çeşitliliğini, miktarını ve çarpan etkisini artırmayı hedefliyoruz. TSKB olarak, Türkiye Yeşil Fonu gibi yenilikçi kaynaklarla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nitelikli ve çok boyutlu katkı sunmaya devam edeceğiz.”

“Akıl satarak” büyüyoruz,23 ilde 150’yi aşkın proje sürüyor

2024 yılında Türkiye’nin 23 şehrinde ve iki ülkede gerçekleştirdikleri 150’yi aşkın projeyle danışmanlık faaliyetlerini genişletmeye ve derinleştirmeye devam ettiklerini dile getiren Murat Bilgiç, “Finansal danışman, mühendis ve ekonomistlerden oluşan uzman ekiplerimizle sunduğumuz fizibilite ve şirket değerleme çalışmaları, fi nansal strateji raporları, enerji verimliliği analizleri ve makroekonomi danışmanlığı gibi hizmetlerle iş dünyası ve kamu sektörü için stratejik ve katma değerli çözümler sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Bilgiç, “Akıl satarak, tecrübelerimizi ticarileştirerek müşterilerimize ulaşıyoruz” dedi.