Türkiye’nin ünlü piyasa analistleri 2026’dan ne bekliyor?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye’de 2025 yılında piyasalar iç ve dış gelişmelerden yoğun etkilenirken, tek cümlede özetlemesi zor bir şekilde geçti. Bir yandan özellikle yıla başlarken faizlerdeki yüksek seyir, enflasyona karşı yatırımcıların risk algısını değiştirirken, yılın son çeyreğinde altın ve gümüşteki güvenli limanlara yönelmelerin de yolunu açtı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi TL bazında 2025 yılında yüzde 14,56 oranında değer kazanırken, dolar bazında ise yıl boyunca yüzde 6'ya yakın değer kaybetti.

Dolar/TL 35,3680 seviyesinden başladığı yılı 42,96 TL seviyelerinde, ons altın da 2.623 dolardan başladığı yılı 4.330 dolar seviyesinden tamamladı. Gümüş son çeyrekte ivme kazanırken, yıl boyunca yüzde 150 oranında değer artışıyla 2025’i 72,40 dolar seviyesinden tamamladı.

Mevduat faizleri (3 aylık) yıla yüzde 57 seviyesinden başlamış, yılın son haftalarında da yüzde 46 seviyesinde bulunmuştu.

Tüm bu tecrübeler ve bilgiler ışığında Ekonomim.com olarak, Türkiye’nin önde gelen piyasa analistlerine “2025’te neler yaşandı?” ve yine “2026’da neler yaşarız?” diye sorduk. Ünlü piyasacılar en kısa özet haliyle çok şey anlattılar.

İşte, Mert Yılmaz’dan Volkan Dükkancık’a, Tuncay Turşucu’dan Yücel Tonguç Erbaş’a, Seda Yalçınkaya’dan Onur Duygu’ya, Serdar Pazı’dan Soner Kuru’ya ve Kudret Ayyıldır’dan Eren Can Ümit’e Türkiye’nin önde gelen piyasa analistlerinin 2025 özeti ve 2026 beklentileri:

MERT YILMAZ

2025, borsa yatırımcısının hatırlamak istemeyeceği bir yıl diyebiliriz. Yılı ikiye ayırırsak; martta yaşananlara kadar olan süreçte piyasanın iştahı yoğundu, sonrasında iç siyaset ve tarifelerle başka bir tablo ortaya çıktı. Altın ve son dönemde gümüş yatırımcısı dışında memnun olan pe yok. Ümitlerimizi 2026’ya taşıyoruz. Faiz-borsa rekabeti devam edecek. Merkez bankasının önünde 800-1000 baz puanlık bir faiz indirimi alanı var; enflasyonla faizde düşüş olsa da ortalamada reel olarak iyi sayılabilecek bir getiri sunuyor. Bu da rekabeti zorlaştıracak.

Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülke borsalarında ralliler yaşanırken, biz bunu ıskaladık ve dolar bazında yılı eksiyle kapatıyoruz. 2026’da eğer dünyada riskli varlıklardan bir kaçış başlamaz ise bu bizim için bir fırsat olabilir. Ama özellikle başta Japonya olmak üzere çeşitli başlıklarda bir riskli varlıklardan kaçış söz konusu olursa bu en iyi senaryoda para girişine engel olur. Herkes tabi altın ve gümüş konuşuyor. Konuşmaya da devam edilecek gibi gözüküyor. Yatırımcılarda bir inanç var, 45 yıl sonra ortaya çıkan bu tabloda. Ben yine de TL ve borsa arasında rekabetin öne çıkacağı bir yıl olacağını düşünüyorum.

VOLKAN DÜKKANCIK

2025 yılı, onca siyasi, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler içerisinde, Ayşe Teyze ve Mehmet Amca'ların, geleneksel yatırım aracı olan altında beklemeye devam ederek en iyi getiriyi sağlayıp yılı en kazançlı yatırımcılar olarak kapadıkları bir yıl oldu.

2026'da 2 yıldır yüksek faiz ve kârsızlık temasından dolayı yorgun ve bezgin düşen Borsa İstanbul yatırımcılarının doğru sektör ve hisse tercihleriyle hem altın hem TL sabit getirili enstrüman yatırımcılarına kıyasla çok daha yüzlerinin güleceği bir yıl olacağını düşünüyorum.

SEDA YALÇINKAYA ÖZER

2025; küresel korumacılık duvarlarının dış talebi baskıladığı, yurt içinde ise beklenmedik siyasi şoklar nedeniyle genişlemeci manevra alanının daralarak sıkı para politikasında kalma zorunluluğunun pekiştiği bir yıl oldu.

2026 yılı, 2025’ten devreden küresel belirsizliklerin; para politikası normalleşmesi, yüksek borçluluk ve jeopolitik riskler nedeniyle tam olarak dağılmadığı, yurt içinde ise iç ve dış şoklar yaşanmadığı sürece genişlemeci eğilimin ve enflasyonun gecikmeli yansımalarının ekonomik görünümü belirlediği bir yıl olacaktır.

TUNCAY TURŞUCU

2025 yılında yurtiçinde siyasi gelişmelerin etkisiyle dalgalı geçerken, yurtdışı yapay zekâ teması ile piyasalarda pozitif tema oluştu.

2026 da yurtiçinde odak noktası enflasyondaki düşüş eğilimi olurken, yurtdışında teknoloji şirketlerindeki büyüme hızının sürekliliği olacak.

ONUR DUYGU

2025, küreselde “Trump ne yapacak, Fed ve merkez bankaları faizi ne zaman indirecek” sorusunun, yurt içinde ise faiz indirimleri ve siyasi gelişmelere ek “hangi fon, hangi getiri” ayrışmasının öne çıktığı; yatırımcının ezber bozup daha seçici ve daha momentum odaklı davrandığı bir yıl oldu.

2026’da ise küresel faiz indirimlerinin zemini güçlendirmesiyle risk iştahının temkinli biçimde artmasını, yurt içinde dezenflasyonla birlikte TL varlıklar ve fonlar arasında daha dengeli ama fırsat barındıran bir dağılımın öne çıkmasını bekliyorum.

YÜCEL TONGUÇ ERBAŞ

2025 yılında değerli metallerde tarihi getiri fırsatıyla özellikle ABD endeksleri başta olmak üzere yurt dışında teknoloji hisseleri önderliğinde bir ralli yaşandığını gördük. 2026 yılında Mart-Kasım ayları arasında bu fiyatlamaların genel olarak yatay veya terse döndüğü bir yıl olabilir.

Yurt içinde ise getirinin mevduat benzeri ürünler ve yine değerli metallerle paylaşıldığı bir yıl oldu. 2026 yılında ise hisse senedi tarafını, değerli metal ve mevduat benzeri ürünlere göre daha şanslı görüyorum. Yurt dışı dalgalanmalardan; iyimser ve kötümser anlamda daha çok etkilendiğimiz bir yıl olabilir.

SERDAR PAZI

2025 yılı dışarda Trump politikalarının damga vurduğu ancak yapay zekâ ilintili şirketlerin yüksek performansı ile kurtardığı bir yıl oldu. Jeopolitik riskler her zaman gündemdeydi.

2026 yılında ise yeni Fed başkanının olası faiz indirimlerini, mevcut jeopolitik risklere Venezuela ve Tayvan gibi yenilerinin eklenilebileceğini konuşacağımız bir yıl olacak. İçerde ise bize has haber akışı geçen sene olduğu gibi belirleyici olacaktır.

SONER KURU

2025 hem içerisi hem dışarısı için zor geçti. Dışarıda Trump’ın gümrük tarifeleri küresel piyasalarda çalkantı yaşatırken, içeride de ilk çeyrekteki beklenmedik faiz artışı bütün hesapları bozdu. OVP, iki çeyrek geri giderek vakit kaybetti. 2026’ya girerken de biraz daha iyimseriz. Faiz-enflasyon dengesinde düşüşle piyasalar açısından destekleyici olacak. Dışarıda da aslında benzer bir iyimserlik var. Fed’in faiz indirim süreci devam edecek, varlık alım programı başlayacak, yılın ikinci yarısında yeni Fed başkanının daha güvercin politikalarıyla varlık fiyatları açısından destekleyici olacak.

İçerde de yılın ikinci yarısı biraz daha fazla seçim konuşan bir Türkiye ve paralelinde makroihtiyati tedbirlerde gevşemeyle varlık fiyatlarına yansımasını izleyeceğiz.

KUDRET AYYILDIR

Yurtiçi ve küresel piyasalarda 2025, dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlediği, merkez bankalarının temkinli duruşunu koruduğu; Trump’ın gündeme taşıdığı tarife riskleri, jeopolitik belirsizlikler ve sıkı finansal koşulların küresel büyüme beklentilerini baskıladığı bir yıl oldu.

2026’da ise Fed tarafında başkan değişimiyle birlikte bağımsızlık tartışmaları gündemde kalmaya devam ederken, para politikasındaki belirsizliğin korunması; ticaret politikalarında kısmi netleşme ve finansal koşullarda sınırlı gevşeme ile risk iştahının daha seçici ve dalgalı bir seyir izlemesine zemin hazırlayabilir.

EREN CAN ÜMİT

2025’te yurt içi ve küresel siyaset piyasalara yön verdi. Yurt içinde 19 Mart sonrası faiz indirimi politikalarını terse döndürürken, fiyatlamalarda denge ve enflasyonda yumuşamayla indirim döngüsü yeniden başladı. Küreselde Trump’ın, Çin ile bilek güreşi tarihi oynaklığa, yapay zekâ şirketlerinin hisseleri de borsalarda sert hareketlere neden oldu. Fed’den faiz indirimleri ve kıymetli metallerin damga vurduğu bir yıl yaşandı. Jeopolitik tansiyonun da yüksek olduğu bir yılı geride bıraktık.

2026’da da siyaset cephesini izlemeye devam edeceğiz. ABD’de ara seçimler, Trump’ın ciddi gerilemesini görebiliriz. Ukrayna-Rusya savaşının bitme ihtimaline karşın Ortadoğu’da tansiyon 2026’da da devam edebilir. Fed Başkanı Powell’ın görev süresi dolarken, Trump’ın faiz indirimine istekli aday arayışı sürüyor.

Kıymetli metallerde güçlü görünüm yeni yılda da devam edebilir. Yurt içinde de enflasyonda yumuşama ile TCMB’nin faiz indirimleri hızlanabilir. Makroihtiyati tedbirlerin hafifletilmesiyle bankacılık sektörü öncülünde endekste yükseliş görülebilir. BIST 100’de 15 bin seviyesi ve üzerinin yeni yılda görülme ihtimali varsa da siyasette yaşanacak gelişmeleri risk olarak takip etmeye devam edeceğiz.