Türkler tasarruflarını en çok yastık altında saklıyor

ING Türkiye, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında finansal sağlığa katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve NielsenIQ iş birliğiyle yakın dönemde yenilediği Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2025 yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

2025 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre, tasarrufu olanların oranı yüzde 54 ile son iki çeyrekte çok değişim göstermedi. Bu oran, son iki çeyrekte olduğu gibi, Türkiye genelinde her iki kişiden birinin tasarruf sahibi olduğunu ortaya koyuyor.

Tasarruf sahibi kitleler incelendiğinde 25-44 yaş grubu içinde tasarruf sahipliği son üç çeyrektir artış eğilimindeyken, 18-24 yaş grubunda gerileme görülüyor. Tasarrufu olmayan yüzde 46’lık kesimin içinde, yakın zamanda tasarruf etmeyi planlayanların oranı ise geçtiğimiz çeyrekteki düşüşünü toparlayarak yüzde 29’a ulaştı.

Tasarruf sahiplerinde düzenli birikim oranı yüzde 86’ya yükseldi

Araştırma sonuçlarına göre, tasarruf sahipleri arasında birikimlerini düzenli yapabildiğini belirtenlerin oranı belirgin biçimde arttı. 2025’in ilk çeyreğinde bu oran, 7 puanlık artışla yüzde 86 seviyesine ulaştı.

Tasarruf yapma gerekçeleri arasında “geleceğe yatırım” cevabı yüzde 43 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 21 ile “beklenmedik durumlara karşı güvence” ikinci sırada geliyor. Yalnız yaşamayanlarda aynı hanede başka birden fazla kişinin tasarruf yapma oranı, 2 puan artarak yüzde 21’e çıktı. Bu oran, kadınlarda yüzde 25, erkeklerde ise yüzde 17 oldu. Yaklaşık her 5 kişiden yalnızca biri, hanesinde başka bir kişinin de tasarruf yaptığını belirtti.

“Yastık altı birikim” lider

Tasarrufu olan bireylerin tercihleri incelendiğinde, son iki çeyrek verilerine göre, ilk sırada yastık altı birikimler yer aldı. Yüzde 31 oranla “yastık altı altın ve değerli taş/metal” ile “yastık altı döviz ve TL nakit” ilk sırayı paylaştı. Bu araçları, yüzde 19 oranla “TL vadeli mevduat” ve yine “altın, değerli taş ve metal hesapları” takip ediyor. Diğer bir deyişle, tasarruf sahibi her beş kişiden biri TL vadeli mevduat hesabına sahip.

Yatırım yapanların yüzde 18’i hisse senetlerini, yüzde 11’i bireysel emeklilik fonlarını, yüzde 5’i ise kripto paraları tercih ediyor. Yastık altı tasarruf sahipliği özellikle 55 yaş üzeri grupta en yüksek düzeye ulaşıyor.

Tasarrufu olanların getiri beklentileri uzun vadeye yöneldi

Tasarrufu olanların getiri beklentilerinin orta vadeden uzun vadeye kaydığı görüldü. İlk çeyrek sonuçlarına göre, uzun vade getiri beklentileri olanların oranı 4 puan artışla yüzde 46’ya yükselirken, orta vade getiri bekleyenlerin oranı yüzde 35’e geriledi.

Finansal durumdan memnuniyet oranı yüzde 42 ile önceki çeyrekle benzer seviyede kalırken, finansal dengeyi korumak adına “harcamalarımı kontrol ediyorum” diyenlerin oranı yüzde 69 olarak ölçüldü.

Yatırım ürünleri hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtenlerin oranı genel katılımcı kitlesinde yüzde 52 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 60 ile kadınlara kıyasla 17 puan daha yüksek oldu. Katılımcıların yüzde 94’ü bankacılık hizmetlerinden faydalanırken, son bir ayda internet veya mobil bankacılığı kullananların oranı önceki çeyrekle benzer şekilde yüzde 90 seviyesinde görüldü.

Kılıç: Bankacılığı zahmetsiz hale getiriyoruz

Müşterilerine zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunduklarını belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, “Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle ilerliyor, ’Aslan gibi banka, arkanda' marka söylemimizle bankacılığı zahmetsiz hale getirerek hayatlarında istediklerini yapabilmeleri için müşterilerimizin yanında olduğumuzu vurguluyoruz. Tasarruf odaklı ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin paralarını büyütüyoruz. Turuncu Hesap da bu vizyonu yansıtıyor. Bu ürünümüzün esnek yapısıyla müşterilerimize birikimlerini günlük yüksek faizle değerlendirme ve ihtiyaç duydukları anda vade derdi olmadan kullanma imkânı sunuyoruz. Ayrıca Bitmeyen Hoş Geldin Faizi yapısıyla müşterilerimizi, sürekli yüksek faiz almasını destekleyecek farklı bankacılık ürünlerimizden faydalanmaları yönünde teşvik ediyoruz. Bununla birlikte getiri beklentisinin uzun vadeye kaydığını gösteren araştırma verisini de değerli buluyoruz. Uzun vadeli getiriyi önceliklendiren bu eğilim, sermaye piyasalarına olan ilgiyi ve yatırım fonlarına yönelimi de destekliyor. Bu ilgiye paralel olarak müşterilerimizin karar alma süreçlerini desteklemek ve üstün bir müşteri deneyimi sunmak amacıyla yatırım fonksiyonlarımızı geliştirdik. Müşterilerimiz yatırım fonlarının getirilerini karşılaştırabiliyor; varlık dağılımları, işlem bilgileri ve dönemsel performanslarını detaylı şekilde izleyebiliyor. Zahmetsiz çözümlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye aktardı.