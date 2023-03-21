TVF'den kamu bankalarına seçim likiditesi

Bloomberg'in haberine göre, Mayıs ayındaki seçimler öncesinde hükümet, borç vermeyi teşvik etmek amacıyla kamu bankalarına başlangıçta beklenenden çok daha fazla sermaye enjekte etmeyi planlıyor.

Bu girişimin sebebi olarak ise; seçim yaklaşırken ekonomik aktivitenin canlandırılması ve kısa süreli bir refah ortamı yaratılması olarak belirtiliyor.

Bloomberg'e konuşan bir yetkiliye göre, TVF, Ziraat Bankası A.Ş.'nin sermayesini 40 milyar lira (2.1 milyar dolar), Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 30'ar milyar lira artıracak. Ziraat Katılım'ın sermayesine ise 4,5 milyar lira daha eklenerek toplam enjeksiyon 104,5 milyar liraya çıkarılacak. Türkiye Varlık Fonu, Ziraat'in tamamına, diğer iki kamu bankasının ise çoğunluk hissesine sahip.

Anadolu Ajansı ise daha önce yayınladığı bir haberde TVF'nin, kamu bankalarının her biri için 20 milyar liranın üzerinde sermaye artırımı gerçekleştirmeyi planladığını duyurmuştu.