TVF'nin Eurobond ihracına rekor talep

TVF’nin geçtiğimiz yıl başarıyla gerçekleştirdiği ilk ihracı takiben, 10 yıl vadeli dilimin de eklendiği yeni ihraç yatırımcılardan 10 milyar ABD dolarına yakın rekor talep gördü. Açılışta, ilk fiyatın (Initial Price Thoughts (IPT) 5,5 yıl vadeli dilim için %7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için %8,375 seviyelerinde açıklandığı işlemde, gelen güçlü talep sonrasında, başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62,5 baz puan daraltıldı. İşlem kapanışında, nihai getiri 5,5 yıl vadeli dilim için %7,00 ve 10 yıl vadeli dilim için %7,75 seviyesinde fiyatlandı. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine olağanüstü seviyede dar prim farkı ile 5,5 yıl vadede +50 baz puan ve 10 yıl vadede +62,5 baz puan seviyelerinde gerçekleşti.

Bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde ve 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştiren ilk kurum oldu. Ayrıca, iki dilimli yapıda (dual tranche) 10 yıl vadeli Eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir başarı kaydetti. Böylece işlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım niteliği taşıdı.

Aralarında dünyanın önde gelen yatırımcılarının da yer aldığı 250’den fazla yatırımcı işleme yoğun ilgi gösterdi. Talep defterinde, farklı coğrafyalardan gelen yüksek profilli yatırımcılarla dengeli bir dağılım sergilendi. Özellikle uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve küresel ölçekte önde gelen varlık yönetim şirketleri defterde güçlü şekilde temsil edildi. Böylelikle, ihraç hem hacmi hem de yatırımcı tabanının kalitesi ile TVF’ nin başarıları arasında yerini aldı.

TVF’nin 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk Eurobond ve Sukuk ihraçlarının ardından bu yeni işlemle birlikte, TVF’nin uluslararası piyasalarda tanınan ve güven duyulan bir ihraççı konumu daha da pekişti. Yatırımcıların kısa sürede gösterdiği yoğun ilgi, TVF’nin uzun vadeli stratejilerine duyulan inancı bir kez daha teyit etti.

TVF, yatırımcılara verdiği tahvil getiri eğrisi (yield curve) oluşturma sözünü yerine getirme yolunda attığı bu adımla, 10 yıl vadeli enstrümanları yeniden Türkiye piyasasına sundu ve öncü rolünü ortaya koymada devam etti. Böylelikle, TVF yalnızca kendi fonlama tabanını genişletmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye’nin kurumsal ihraççıları için de önemli bir referans noktası oluşturdu. Bu işlem, uluslararası sermaye piyasalarında Türkiye’nin getiri eğrisinin derinleşmesine katkı sağladı.

Eurobond ihracı, Euronext Dublin’in GEM pazarında kote edilecek. İşlemde BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING ortak global koordinatörler ve ortak talep toplayıcılar olarak görev alırken; Bank ABC, BofA, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered bankaları da ortak talep toplayıcılar (joint bookrunner) arasında yer aldı.

Başarıyla gerçekleşen işlem ikincil piyasada da iyi performans gösterirken Türkiye'deki ihraççıların temkinli ve çekimser kaldığı bu dönemde, uluslararası sermaye piyasalarındaki stratejik ve güçlü temsiliyeti ile Türkiye Varlık Fonu bir kez daha öncü rolünü üstlendi ve ihracı başarıyla tamamladı.