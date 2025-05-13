UBS, ABD hisse senetlerine ilişkin görüşünü değiştirdi
UBS, ABD hisse senetlerine ilişkin görüşünü "pozitif "ten "nötr "e düşürdü.
UBS, ABD hisse senetlerine ilişkin görüşünü "pozitif "ten "nötr "e düşürdü. Sürpriz tarife indirimi anlaşması, halihazırda verilen 100 milyar dolar tutarındaki ABD elektronik muafiyetiyle Çin'in ihracatını hızlandırabilir.
Ek tüketim malları revize edilen tarifelere göre yeniden başlayan ticaret akışlarını görebilir. Nisan verileri, yeniden yönlendirmenin tarife etkilerini daha da yumuşatacağını gösteriyor.
UBS, ticaret korkularının aşırı fiyatlandığı 10 Nisan'dan bu yana S&P 500'deki yüzde 11'lik toparlanmanın ardından dengeli risk-getiriyi gerekçe göstererek ABD hisse senetlerinin notunu pozitiften nötre düşürdü.