UBS, ABD teknoloji sektörü için tahvil satış tahminini yükseltti

UBS’nin küresel kredi ekibi, ABD yatırım yapılabilir teknoloji tahvili ihraç tahminini 300 milyar dolardan 360 milyar dolara çıkardı. Bu revizyonla birlikte ABD yatırım yapılabilir toplam borç ihraç tahmini 1 trilyon 725 milyar dolardan 1,8 trilyon dolara yükseldi. Teknoloji sektörü bu toplamın beşte birini oluşturacak.

Banka, ABD kaldıraçlı kredi tahminini ise 450 milyar dolardan 360 milyar dolara indirdi. UBS, yapay zeka kaynaklı olası piyasa dalgalanmalarının kredi arzını sınırlayabileceğini de öngördü.