UBS: Altın fiyatlarında yön yukarı!

UBS'ye göre, artan siyasi ve finansal piyasa riskleri güvenli liman varlıklarına olan talebi sürdürdüğü için, altın fiyatları ons başına 4.700 dolara doğru yükselebilir.

Bankanın stratejistleri, altının son gerilemesinin devam eden yükselişinde sadece bir ara olduğuna inanıyor.

Ulrike Hoffmann-Burchardi liderliğindeki, "ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının potansiyel sona ermesi risk iştahını desteklese bile, altın fiyatlarının daha da tırmanabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Ekip, Senato'nun harcama yasa tasarısını kesinleştirmek için yapacağı oylamanın zamanlamasıyla ilgili devam eden soruları ve Kongre'nin daha uzun vadeli bir anlaşmaya varamaması durumunda gelecek yılın başında bir başka kısmi kapanma olasılığını işaret etti.

UBS ayrıca, Yüksek Mahkeme'nin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında uygulanan tarifelerin yasallığıyla ilgili bekleyen kararı etrafındaki belirsizliği işaret ederek bunun "altına devam eden destek sağlaması gerektiğini" söyledi.

"Yükselen devlet borcu seviyeleri altına olan talebi artırıyor"

UBS'ye göre, mali sürdürülebilirlik ve para biriminin değer kaybı endişeleri nedeniyle yükselen küresel devlet borcu seviyeleri de altına olan talebi artırıyor. Dünya Altın Konseyi'nin en son verileri, yatırım akışları ve yenilenen merkez bankası alımlarının yönlendirmesiyle toplam talebin Eylül çeyreğinde rekor bir seviyeye ulaştığını gösterdi. Banka, bu yıl ve gelecek yıl altın talebinin 2011'den bu yana en güçlü olmasını bekliyor.