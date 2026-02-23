UBS, Çin büyüme beklentisini açıkladı

UBS Securities başekonomisti Yu Song, Çin’in 2026 yılı için açıklayacağı ekonomik büyüme hedefinin sürpriz yaratmasının beklenmediğini söyledi.

Song’a göre, birçok eyalet ve büyük şehir 2025’e kıyasla biraz daha düşük büyüme hedefleri açıkladı. Bu durum, gelecek ay yapılacak Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantısında açıklanacak ulusal hedefe dair ipuçları veriyor.

Song, Pekin’in büyüme hedefinin yüzde 4,5 ile 5,0 aralığında olmasının muhtemel olduğunu, yüzde 5 civarında bir hedefin daha az olasılık taşıdığını belirtti. UBS, "Bizim görüşümüze göre asıl dikkat edilmesi gereken nokta, üst düzey liderlerin küçük grup tartışmalarındaki yorumlarıdır”" değerlendirmesinde bulundu.