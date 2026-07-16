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UBS: İngiltere mali kurala bağlı kalırsa tahvil faizleri geriler

UBS Global Research, yeni İngiltere hükümetinin mevcut mali kurallara bağlı kalması halinde 10 yıl vadeli İngiltere devlet tahvili getirilerinin yaklaşık 20 baz puan gerileyebileceğini değerlendirdi.

Haber Merkezi
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UBS: İngiltere mali kurala bağlı kalırsa tahvil faizleri geriler
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UBS stratejistleri, Keir Starmer'ın haziran ayında istifa etmesinin ardından Andy Burnham'ın pazartesi günü başbakan olmasının beklendiğini hatırlattı.

Banka, piyasaların hâlihazırda politika belirsizliği nedeniyle 10 yıl vadeli İngiltere tahvillerinde yaklaşık 20 baz puanlık bir risk primi fiyatladığını belirtti.

UBS, "Sonbahar Bütçesi mevcut mali kurallarla uyumlu olursa, İngiltere tahvillerinin değer kazanması için alan oluşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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