UBS, küresel borsalar için iyimser

UBS Financial Services'ın küresel hisse senetleri başkanı Ulrike Hoffmann-Burchardi, "yüksek değerlemelerle ilgili endişelerin devam ettiğini" ve hükümet kapanmasının ekonomik tabloyu bulanıklaştırması ve önemli veri yayınlarını ertelemesi nedeniyle Fed'in politika görünümünün "daha belirsiz göründüğünü" kabul etti.

Ancak bankanın mevcut boğa piyasasını dirençli olarak gördüğünü söyledi. Hoffmann-Burchardi "Hisse senedi piyasalarındaki bu yılki güçlü kazançlara rağmen, bu boğa piyasasının ilerlemek için alanı olduğuna inanmaya devam ediyoruz" dedi ve yatırımcıların daha fazla yükselişten faydalanacak şekilde konumlanmaya devam etmeleri gerektiğini ekledi.

UBS analistleri, piyasalar çelişkili ekonomik sinyalleri sindirirken kısa vadeli oynaklığın muhtemel olduğunu ancak temellerin destekleyici kaldığını belirtiyor. Kurumsal kazançlar beklentileri genel olarak aştı, likidite koşulları iyileşiyor ve küresel risk iştahı güçlü kalıyor.

Bankanın temel senaryosu, kapanma çözüldükten ve enflasyon yavaşlamaya devam ettikten sonra Fed'in nihai politika gevşetmesine yaklaşmasıyla hisse senetlerinin gelecek yıl yükselmeye devam edeceği yönünde.