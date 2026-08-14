UBS, küresel hisse senedi rallisinin devam etmesini bekliyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

UBS, ABD hisse senedi piyasasındaki yüksek yoğunlaşma riskine karşı bölgesel çeşitlendirmeyi tercih ediyor ve küresel rallinin daha geniş tabana yayılmasından faydalanmayı öneriyor.

Avrupa'da STOXX Europe 600 şirketlerinin 2022'den bu yana en güçlü ikinci çeyrek kâr büyümesine ilerlediğine dikkat çeken UBS, savunma, altyapı, yapay zekâ, otomasyon, elektrifikasyon ve enerji güvenliği yatırımları ile Almanya'nın mali teşviklerinin görünümü desteklediğini belirtti. Banka; finans, sağlık, sanayi ve tüketici hisselerinin yanı sıra Almanya piyasasını tercih ediyor.

Japonya'da ise döngüsel dip seviyenin muhtemelen geride kaldığını değerlendiren UBS, ikinci çeyrekte faaliyet kârlarının yıllık %20'nin üzerinde büyüdüğüne dikkat çekti. Banka, yarı iletken ekipmanı dahil yapay zekâ bağlantılı şirketlerin yanı sıra bankalar, makine üreticileri ve artan elektrik talebinden faydalanabilecek şirketleri öne çıkarıyor.

UBS, küresel şirket kârlarındaki güçlü görünüm ve yapısal büyüme temalarının devam eden belirsizlik ortamında çeşitlendirilmiş küresel hisse senedi portföylerini desteklediğini düşünüyor.